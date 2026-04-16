Estados Unidos ataca otra nave en el Pacífico dejando 4 muertes

El ataque se suma a la campaña de bombardeos en el Caribe y el Pacífico a lanchas que supuestamente llevan droga a EE.UU.

Regeneración, 15 de abril 2026– Este martes, las fuerzas de Estados Unidos realizaron un ataque contra otra embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, resultando en la muerte de cuatro personas, de acuerdo con el Comando Sur de EE.UU.

Un nuevo bombardeo de EEUU contra una embarcación en el Pacífico oriental deja al menos cuatro muertos. Es el tercer ataque en tres días consecutivos: once víctimas mortales en 72 horas https://t.co/IipY4AjVsI pic.twitter.com/Y0GsXo4qfv — Europa Press (@europapress) April 15, 2026

Ataque mortal

“El 14 de abril, por instrucción del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur…

…llevó a cabo un ataque mortal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, afirmó el Comando del Sur, o SOUTHCOM en X.

Además, mencionó que ningún miembro del ejército estadounidense resultó herido en este ataque.

Las fuerzas armadas de EE. UU. han causado la muerte de por lo menos 174 personas en ataques que han destruido 52 embarcaciones.

Campaña

Esto forma parte de una campaña que el gobierno de EE. UU. dice que busca detener el tráfico de drogas hacia su territorio.

Existen al menos 15 sobrevivientes de estos ataques, de los cuales al menos dos fueron detenidos brevemente por la Marina de EE. UU. antes de ser repatriados a sus países.

Se cree que alrededor de 11 personas han fallecido tras no ser halladas por los equipos de búsqueda y rescate en el agua.

La administración de Trump ha informado al Congreso que EE. UU. se encuentra actualmente en un «conflicto armado».

Conflicto

Este conflicto se declaró contra los cárteles de la droga desde el primer ataque realizado el 2 de septiembre pasado.

Los fallecidos son considerados “combatientes ilegales” y aseguran poseer la capacidad de ejecutar ataques mortales sin necesidad de revisión judicial.

Esto se justifica con una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

Algunos miembros del Congreso y organizaciones de derechos humanos han puesto en duda esa conclusión.

Argumentan que los presuntos narcotraficantes deben enfrentarse a un juicio.

El Comando Sur de #EEUU informó que realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, con saldo de cuatro personas asesinadas.



Estas acciones forman parte de una campaña iniciada desde septiembre de 2025 bajo la administración del magnate #DonaldTrump,… pic.twitter.com/u86RoufhnZ — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 15, 2026

Política de interceptación

Esta fue la política de interceptación utilizada por EE. UU. antes de que Donald Trump asumiera la presidencia.

El gobierno de Trump tampoco ha presentado pruebas públicas sobre la existencia de drogas en las naves atacadas, ni sobre su relación con los cárteles de la droga.

Las autoridades militares han afirmado que ningún miembro del servicio estadounidense ha sido herido durante los ataques.