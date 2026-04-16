Honduras: Avistan primer «jaguar de las nubes» en 10 años

Cámaras capturaron la imagen de un jaguar en la Sierra del Merendón en Honduras, el primer avistamiento en diez años

Regeneración, 15 de abril 2026– En un bosque montañoso a 2. 200 metros de altura, un jaguar macho solitario, conocido como “jaguar de las nubes”, fue observado el 6 de febrero, lo que representa una señal alentadora para el país centroamericano que busca mejorar su entorno, según imágenes divulgadas a CNN.

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Estadísticas

Las estadísticas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indican que los jaguares han perdido el 49% de su hábitat original en América.

La población más abundante se encuentra en la Amazonía, mientras que las restantes están categorizadas como en riesgo o en peligro crítico.

En Honduras, los jaguares están bajo protección, aunque deben superar varios obstáculos.

Franklin Castañeda comentó: “La tala de árboles y la caza ilegal son las principales amenazas, y hemos estado trabajando para enfrentar ambos problemas”.

Conservación

Castañeda dirige en Honduras la organización Panthera, que se dedica a la conservación de felinos y fue la que capturó las imágenes del jaguar.

De acuerdo con Global Forest Watch, entre 2001 y 2024, Honduras perdió 1,5 millones de hectáreas de bosque, equivalente al 19% de su cobertura total.

La principal causa de esta pérdida ha sido la agricultura, específicamente por las plantaciones y las zonas de pastoreo.

Además, se cree que la caza furtiva de presas del jaguar, como el venado corzo, el pecarí y la iguana, impacta su acceso a la comida.

Indicios

Sin embargo, en la Sierra del Merendón se observan indicios de mejoras ambientales.

“No lo sabían antes, pero ahora entendemos que estaban preservando un hábitat crucial para los jaguares.

Parece que estamos presenciando una recuperación general de los grandes felinos”, expresó Castañeda.

En el año 2021, tras 17 años de investigación, el proyecto identificó la presencia de pumas en la cordillera por primera vez, y desde entonces se han registrado múltiples avistamientos.

Avistamientos

También han sido vistos ocelotes, yaguarundíes y margays, lo que indica que la región alberga las cinco especies de felinos nativos que se conocen en Honduras.

Generalmente, los jaguares habitan en altitudes menores a 1. 000 metros, mientras que los jaguares de las nubes son excepcionalmente escasos.

Ha habido solo unos pocos avistamientos, incluyendo en Costa Rica y México.

No se sabe con certeza si este es un comportamiento nuevo o si previamente había pasado desapercibido debido a la lejanía de las áreas montañosas.

La Dra. Allison Devlin, quien dirige el programa sobre jaguares en Panthera, explicó que los jaguares no son animales sedentarios.

Trayectos

En Honduras, se ha documentado que pueden recorrer hasta 10 kilómetros en una sola noche.

Castañeda mencionó que hay evidencia de individuos que han viajado hasta 400 kilómetros cerca de la frontera entre los Estados Unidos y México.

La observación en Honduras no es la única buena noticia para los jaguares:

Este mes, un conteo nacional en México indicó un incremento del 10% en la cantidad de jaguares salvajes en el país, que creció de 4.800 en 2018 a 5.326.

“La conexión es fundamental para el porvenir del jaguar”, comentó Devlin.