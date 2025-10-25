Víctor Rodríguez Padilla asegura que Pemex avanza hacia un modelo energético integral y con finanzas más sólidas

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que la deuda financiera de la empresa cerrará 2025 en 85,000 millones de dólares, tras una estrategia de reducción progresiva.

RegeneraciónMx, 25 de octubre de 2025.- Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla explicó que la meta la deuda financiera de la empresa representa una disminución del 13% respecto a los niveles registrados en el segundo trimestre del año.

Rodríguez Padilla destacó que la reducción de deuda permitirá a Pemex liberar recursos destinados al pago de intereses y fortalecer su posición frente a los mercados financieros internacionales.

El director aseguró que la empresa ha cumplido con sus compromisos, logrando pagar a tiempo las obligaciones financieras y reduciendo los adeudos con proveedores a la mitad durante los últimos meses.

“Todo lo vamos a pagar”, afirmó. Agregó que para diciembre se prevé cubrir 116 mil millones de pesos adicionales, y que para 2026 Pemex estará completamente al día en sus pagos.

Como parte del Plan Estratégico 2025-2030, la petrolera creó un vehículo financiero de 250 mil millones de pesos con créditos de la banca pública y comercial para saldar compromisos pendientes.

El funcionario subrayó que Pemex ya no es solo una petrolera, sino una empresa de energía enfocada en garantizar el abastecimiento nacional como pilar del desarrollo económico y la soberanía.

Rodríguez Padilla también destacó avances en seguridad energética, señalando la inhabilitación de dos mil tomas clandestinas y la recuperación de 98 millones de litros de combustible robado.

En materia operativa, Pemex incorporó 1,700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como recurso prospectivo, mientras sus reservas crecieron más de 400 millones de barriles.

Finalmente, indicó que la Refinería Olmeca operará con una capacidad óptima de 310 mil barriles diarios, fortaleciendo el objetivo de autosuficiencia energética planteado por la administración federal.