Estudiantes de la SEP son «animalitos dóciles» dice Salinas Pliego

Salinas Pliego dice que estudiantes de educación pública tienen el «cerebro lavado». Además afirma que no debe existir el IMSS, puro privado
Regeneración, 8 de octubre de 2025. En redes destacan que el dueño de Elektra y Azteca, Ricardo Salinas Pliego dice que todos los que estudian en la SEP tienen el “cerebro lavado”.
Además dijo que los estudiantes son “animalitos dóciles manipulados” y que no debería de existir el IMSS.
Salinas
Cabe destacar que se trata de una entrevista con el historiador Juan Miguel Zunzunegui.
Además dijo que no debería de existir el IMSS.
Y es que Salinas Pliego argumentó que lo primero que debe proveer el Estado es seguridad y justicia, relegando la educación y la salud a un segundo plano.
Al ser interrogado por Zunzunegui si la educación y la salud deben ser proporcionadas por el Estado, respondió:
“Eso no. Primero, primero, primero seguridad y justicia. Número uno».
«Y el monopolio de la educación (SEP) es el peor negocio que hemos instalado en nuestro país».
«… porque claro, quienes llegan al poder lo primero que hacen es moverle la mano, meterle mano al sistema educativo para lavarle el cerebro a todos sus esclavos…»
«…, que sean animalitos dóciles que puedan entrar a la cárcel.”
Historia
Salinas Pliego utilizó parte de la entrevista para criticar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, afirmó que el mandatario le dijo personalmente:
“No vamos a permitir que haya caridad privada (fundaciones como las que tiene el empresario). Esto va a ser el Estado exclusivamente.”
Según el magnate, esta postura llevó a una reforma que limitó drásticamente los donativos deducibles de impuestos para empresas.
Esto, dijo, con el objetivo, en sus palabras, de que “nada más el estado puede hacer la caridad. El dueño de los esclavos es el que les puede dar.”
Casos
Por otra parte, señaló casos de presunta corrupción, mencionando específicamente el escándalo de la empresa estatal Birmex, donde, afirmó, “se robaron 13,000 millones”, pero no presentó pruebas.
Sin embargo, diversas voces como el periodista Vázquez de El Imparcial señal que las duras críticas de Salinas Pliego contra la SEP y el sistema de salud público no pueden desligarse de sus propios intereses.
Desde luego, se trata de intereses comerciales en estos sectores.
Y es que hay que considerar que su grupo empresarial compite directamente con los servicios públicos que critica.
Por una parte, se señala que el Grupo Salinas tiene una cartera de instituciones educativas privadas que promueven modelos alternativos.
Se indica además que a menudo enfocados en el emprendimiento, la tecnología y la “libertad”.
Al tiempo que se indica que se trata de diversos colegios, entre ellos, Humanitree: Un colegio privado que enfatiza la tecnología e innovación, con laboratorios de fabricación digital y multimedia.
Asimismo, Universidad de la Libertad: Una institución que, según sus propios materiales, busca formar líderes con “visión emprendedora y un compromiso con la libertad”.
Plantel Azteca CDMX: Otra institución educativa bajo su propiedad. E incluso se citan alianzas con universidades privadas como la Anáhuac Mayab.
Ante lo cual el periodista observa que al desacreditar a la educación pública, es posible argumentar que Salinas Pliego busca posicionar a sus propias instituciones como una opción superior.
Esto es, atacando directamente a su “competencia”: el sistema educativo gratuito del Estado.
Salud
Por otra parte, se cita que Salinas Pliego lanzó la iniciativa “Más Salud”, un modelo que integra consultorios médicos y farmacias dentro de sus tiendas Elektra y en clínicas independientes.
Esto es, compitiendo con el IMSS al ofrecer consultorios médicos con telemedicina y farmacias con medicamentos de patente y genéricos.
Seguidamente se destaca que al debilitarse la percepción pública sobre instituciones como el IMSS o el INSABI, se crea un mercado más propicio para servicios de salud privados.
Ante esto se subraya que Salinas Pliego asume una postura ideológica radical: Promueve un Estado mínimo que se enfoque únicamente en seguridad y justicia.
Esto es, delegando educación y salud al sector privado y a la “caridad” que, según él, el gobierno actual ha restringido.
Señala
Se señala por otra parte que sus críticas a la SEP y al sistema de salud pública se dan mientras invierte directamente en negocios que compiten con estos servicios.
«Al desprestigiar al competidor público, potencialmente fortalece la demanda por sus alternativas privadas», indica Vázquez.
Finalmente se apunta el lenguaje provocador.
Esto es, el uso de términos como “cerebro lavado”, “animalitos dóciles” y “esclavos” busca generar un impacto mediático fuerte y polarizante.
Esto es, cuestionando la legitimidad y los fines del sistema educativo nacional en su conjunto, indica el analista.