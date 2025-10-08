Estudiantes de la SEP son «animalitos dóciles» dice Salinas Pliego

Salinas Pliego dice que estudiantes de educación pública tienen el «cerebro lavado». Además afirma que no debe existir el IMSS, puro privado

Regeneración, 8 de octubre de 2025. En redes destacan que el dueño de Elektra y Azteca, Ricardo Salinas Pliego dice que todos los que estudian en la SEP tienen el “cerebro lavado”.

Además dijo que los estudiantes son “animalitos dóciles manipulados” y que no debería de existir el IMSS.

Salinas

Ricardo Salinas Pliego llama "conformistas" a los mexicanos que ganan 8 mil pesos al mes.



Si, el junior que heredó todo lo que tiene y que está en contra del aumento al salario.



El descaro del evasornícola. pic.twitter.com/GEHqNrQ4dW — Juncal Solano (@juncalssolano) October 8, 2025

Cabe destacar que se trata de una entrevista con el historiador Juan Miguel Zunzunegui.

Además dijo que no debería de existir el IMSS.

Y es que Salinas Pliego argumentó que lo primero que debe proveer el Estado es seguridad y justicia, relegando la educación y la salud a un segundo plano.

Al ser interrogado por Zunzunegui si la educación y la salud deben ser proporcionadas por el Estado, respondió:

“Eso no. Primero, primero, primero seguridad y justicia. Número uno».

«Y el monopolio de la educación (SEP) es el peor negocio que hemos instalado en nuestro país».

«… porque claro, quienes llegan al poder lo primero que hacen es moverle la mano, meterle mano al sistema educativo para lavarle el cerebro a todos sus esclavos…»

«…, que sean animalitos dóciles que puedan entrar a la cárcel.”

Yo tengo prohibido el “lenguaje inclusivo” en todos los espacios donde invierto dinero y tiempo.



La izquierda perversa siempre intenta corromper todo, incluso la forma de hablar de la gente, para destruirla y hacerle creer que se puede vivir sin trabajar, que se puede tener casa… pic.twitter.com/Bpg6m6qy8L — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 8, 2025

Historia

Salinas Pliego utilizó parte de la entrevista para criticar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, afirmó que el mandatario le dijo personalmente:

“No vamos a permitir que haya caridad privada (fundaciones como las que tiene el empresario). Esto va a ser el Estado exclusivamente.”

Según el magnate, esta postura llevó a una reforma que limitó drásticamente los donativos deducibles de impuestos para empresas.

Esto, dijo, con el objetivo, en sus palabras, de que “nada más el estado puede hacer la caridad. El dueño de los esclavos es el que les puede dar.”

#MañaneraDelPueblo

🚨 CACHETADÓN de @Claudiashein al Clasista y Racista de Salinas Pliego que ayer criticó a los mexicanos que ganan 8 mil pesos por tener una mentalidad conformista



"Es esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, la gente humilde TRABAJA MÁS QUE… pic.twitter.com/Q2P33losRK — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 8, 2025

Casos

Por otra parte, señaló casos de presunta corrupción, mencionando específicamente el escándalo de la empresa estatal Birmex, donde, afirmó, “se robaron 13,000 millones”, pero no presentó pruebas.

Sin embargo, diversas voces como el periodista Vázquez de El Imparcial señal que las duras críticas de Salinas Pliego contra la SEP y el sistema de salud público no pueden desligarse de sus propios intereses.

Desde luego, se trata de intereses comerciales en estos sectores.

Y es que hay que considerar que su grupo empresarial compite directamente con los servicios públicos que critica.

Por una parte, se señala que el Grupo Salinas tiene una cartera de instituciones educativas privadas que promueven modelos alternativos.

Se indica además que a menudo enfocados en el emprendimiento, la tecnología y la “libertad”.

Al tiempo que se indica que se trata de diversos colegios, entre ellos, Humanitree: Un colegio privado que enfatiza la tecnología e innovación, con laboratorios de fabricación digital y multimedia.

Asimismo, Universidad de la Libertad: Una institución que, según sus propios materiales, busca formar líderes con “visión emprendedora y un compromiso con la libertad”.

Plantel Azteca CDMX: Otra institución educativa bajo su propiedad. E incluso se citan alianzas con universidades privadas como la Anáhuac Mayab.

Curioso que el bloque negro, Salinas Pliego y Martín Moreno tengan el mismo discurso, ¿no?

Se venden como defensores de la libertad mientras preteden presentar a la derecha como opción diciendo que la izquierda es represora y que hay que quemar vivos a los adversarios políticos pic.twitter.com/L0aPgwmMd4 — Aldo Hinojosa (@aldohinojosaart) October 7, 2025

Ante lo cual el periodista observa que al desacreditar a la educación pública, es posible argumentar que Salinas Pliego busca posicionar a sus propias instituciones como una opción superior.

Esto es, atacando directamente a su “competencia”: el sistema educativo gratuito del Estado.

Salud

Por otra parte, se cita que Salinas Pliego lanzó la iniciativa “Más Salud”, un modelo que integra consultorios médicos y farmacias dentro de sus tiendas Elektra y en clínicas independientes.

Esto es, compitiendo con el IMSS al ofrecer consultorios médicos con telemedicina y farmacias con medicamentos de patente y genéricos.

Seguidamente se destaca que al debilitarse la percepción pública sobre instituciones como el IMSS o el INSABI, se crea un mercado más propicio para servicios de salud privados.

🚨 LA PERIODISTA RUSA @inafinogenova de @CanalRedLat hace un gran resumen del éxito en el primer año de nuestra PresidentA @Claudiashein



Por favor compartan este video antes de que Salinas Pliego lo mande bajar de todas las redes… pic.twitter.com/Zii8g2hm15 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 7, 2025

Ante esto se subraya que Salinas Pliego asume una postura ideológica radical: Promueve un Estado mínimo que se enfoque únicamente en seguridad y justicia.

Esto es, delegando educación y salud al sector privado y a la “caridad” que, según él, el gobierno actual ha restringido.

Señala

Se señala por otra parte que sus críticas a la SEP y al sistema de salud pública se dan mientras invierte directamente en negocios que compiten con estos servicios.

«Al desprestigiar al competidor público, potencialmente fortalece la demanda por sus alternativas privadas», indica Vázquez.

#MañaneraDelPueblo

🚨 APLASTA COMO A UNA CUCARACHA @Claudiashein a Salinas Pliego



"Hay uno que ya ni decimos porque como DEBE IMPUESTOS ya usó su televisora como Propaganda, no hay información, es propaganda, fíjense que autoritarios somos que permitimos que digan eso en una… pic.twitter.com/kXa6kaLEVP — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 8, 2025

Finalmente se apunta el lenguaje provocador.

Esto es, el uso de términos como “cerebro lavado”, “animalitos dóciles” y “esclavos” busca generar un impacto mediático fuerte y polarizante.

Esto es, cuestionando la legitimidad y los fines del sistema educativo nacional en su conjunto, indica el analista.