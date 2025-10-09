Ataque a hospital en Sudán deja 12 muertos

El ataque de los paramilitares al hospital dejó otras 17 personas heridas y es el segundo ataque de este tipo en 24 horas

Regeneración, 8 de octubre 2025– Al menos 12 personas murieron y 17 resultaron heridas cuando las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) bombardearon un hospital en el estado de Darfur del Norte, en Sudán, dijeron fuentes médicas.

Ataque a hospital

Una médica y un miembro del personal de enfermería se encontraban entre los heridos en el ataque al Hospital el-Fasher, dijo la Red de Médicos de Sudán en un comunicado el miércoles.

Más de un millón de personas han huido de El Fasher desde el inicio de la guerra civil de Sudán.

El éxodo se ha intensificado drásticamente a medida que las RSF continúan incrementando los ataques.

El grupo médico afirmó que las RSF bombardearon las instalaciones.

Alegó que el ataque es un crimen de guerra y demostró un total desprecio por la vida de los civiles y las leyes que protegen los centros de salud y a sus trabajadores.

El grupo consideró a las RSF “plenamente responsables” del ataque y pidió a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas…

…que tomen medidas inmediatas para detener los ataques a instalaciones sanitarias y viviendas, y para proteger el sistema de salud en la ciudad.

El hospital es uno de los últimos centros sanitarios que funcionan en la ciudad; la mayoría han sido bombardeados repetidamente y obligados a cerrar.

Fuentes

Dos fuentes médicas confirmaron el ataque, el segundo en 24 horas, después de que ocho personas murieran en un ataque a una sala de maternidad ayer.

Desde abril de 2023, la guerra entre ambas fuerzas ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a unos 15 millones.

Además, ha empujado a 25 millones a hambruna, según la ONU, desencadenando lo que se ha descrito como la mayor crisis humanitaria del mundo.

Algunos activistas dicen que El Fasher se ha convertido en “una morgue al aire libre” para civiles hambrientos.

Las RSF han impuesto un bloqueo desde el 10 de mayo de 2024, a pesar de las advertencias internacionales sobre los peligros para la ciudad.

El Fasher es un centro de operaciones humanitarias en los cinco estados de Darfur.

Según la ONU, casi el 80 por ciento de los hogares que necesitan atención médica no pueden acceder a ella.

Equipos médicos

Los equipos médicos, exhaustos, ya se apresuran a tratar a los heridos en medio de ataques diarios a la ciudad.

Tras año y medio de asedio de las RSF, la ciudad, hogar de 400.000 civiles atrapados, se ha quedado prácticamente sin provisiones.

El alimento con el que las familias han sobrevivido durante meses escasea y ahora cuesta cientos de dólares por saco.

La mayoría de los comedores sociales de la ciudad también se han visto obligados a cerrar por falta de alimentos.

Comités de resistencia

Esto lo relatan los comités de resistencia locales, que son grupos de voluntarios que coordinan la ayuda.

