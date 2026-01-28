A vacunarnos y protegernos del Sarampión

Sarampión: Verificar cartillas de vacunación o vacunarse si no recuerda. Tasa mundial debajo del 95% necesario para inmunidad colectiva

Regeneración, 27 de enero 2026– (Redacción) México está lidiando con un brote activo de sarampión que ha encendido las alertas sanitarias en los 32 estados del país.

Se trata de un fenómeno mundial tras la pandemia de Covid y la acción organizada de los antivacunas.

Lo cierto es que en la actualidad la reducción en la administración de la vacuna triple viral tiene tasas de cobertura mundial de la primera dosis de 83% y la segunda al 74%.

Esto es, muy por debajo del 95% necesario para la inmunidad colectiva. Como se sabe con brotes relacionados a la no vacunación.

En México el foco de contagio se inició en Chihuahua con una personas menonita, antivacunas que adquirió el sarampión y que se extendió entre la población más vulnerables, los Rarámuri.

Protege

Esto incluye la aplicación de la denominada «dosis cero», para los bebés. Se trata de una dosis de la vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR).

Misma que se aplica de forma anticipada a bebés de entre 6 y 11 meses de edad cuyo propósito es frenar la expansión de este virus altamente contagioso.

Se utiliza únicamente durante brotes activos o cuando hay un riesgo muy alto de transmisión comunitaria.

Cabe destacar que la denominación es porque no cuenta para el esquema oficial de vacunación.

A esa edad, los anticuerpos de la madre aún pueden estar presentes y podrían neutralizar parte del efecto de la vacuna, por lo que no garantiza inmunidad a largo plazo.

Si un bebé recibe esta dosis, debe seguir el esquema normal después (generalmente la primera dosis oficial a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses o 6 años.

Todo ello dentro del marco normativo y de acción conjunta con la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Llamado

Las autoridades de salud han hecho un llamado a comenzar o terminar los esquemas de vacunación.

Particularmente para adultos que no recuerdan haber sido vacunados o no tienen comprobantes.

Los grupos con prioridad son:

Niños y niñas de 6 meses a 9 años

Menores que están rezagados en su vacunación

Personas de 10 a 49 años sin un esquema completo

Personal de salud

Educadores

Trabajadores del campo

Personas que están en contacto con mujeres embarazadas

Individuos con desnutrición o enfermedades menores

Vacunación

La vacuna contra el sarampión es gratuita y se puede encontrar en unidades del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y en centros de salud estatales.

Esto, sin importar si la persona no tiene cobertura médica pública, o algún tipo de seguro médico.

Las autoridades han indicado que solo es necesario ir a la unidad médica más cercana con el carnet de vacunación.

Para localizar centros de vacunación, se puede llamar al 079 o acudir directamente a un centro de salud público.

27.3 millones de dosis

El Gobierno de México indicó que en 2026 se compraron 27.3 millones de dosis, por lo que el país tiene suficientes vacunas para afrontar el brote.

Datos

Según la Secretaría de Salud, hasta el 19 de enero de 2026 se han registrado 7 mil 168 casos confirmados de sarampión y 24 muertes relacionadas con esta enfermedad viral.

Una gran parte de los contagios en el estado norteño se relacionó con carencia de esquemas de vacunación o incompletos.

Y es que el brote en Chihuahua afecta especialmente a la comunidad rarámuri, por la escasa atención de salud que reciben en general.

Más del 90% de los casos confirmados pertenecen a individuos sin antecedentes de vacunación, según información oficial.

Desde luego, las infecciones graves y las muertes se concentran principalmente en niños pequeños. Así como en personas desnutridas o con sistema inmunitario debilitado.

Sarampión

El sarampión es una infección viral muy contagiosa que se transmite mediante gotas respiratorias al toser, estornudar o al hablar con una persona infectada.

El virus puede estar en el aire y en las superficies durante varias horas, lo que facilita la transmisión incluso en lugares donde ya no se encuentra el enfermo.

Una persona puede contagiar a otros desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y hasta cuatro días después.

Síntomas más frecuentes

Fiebre elevada

Tos y nariz tapada

Ojos rojos o con irritación

Manchas blancas en la boca

Erupción que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

Sin una atención adecuada, el sarampión puede causar problemas graves, especialmente en quienes son más vulnerables.

Prevención

Las autoridades de salud enfatizaron que vacunarse es la mejor manera de prevenir el sarampión y evitar nuevos casos.

Hay dos tipos de vacunas:

Triple viral (SRP): se da a los niños y protege del sarampión, rubéola y paperas.

se da a los niños y protege del sarampión, rubéola y paperas. Doble viral (SR): está destinada a adolescentes y adultos que no tienen un esquema de vacunación completo o no están seguros de haber recibido la vacuna.

La Secretaría de Salud pidió a la población revisar su cartilla de vacunación y visitar los centros de salud si tienen alguna duda.

También se recomienda completar las vacunas que faltan para detener la propagación del virus.