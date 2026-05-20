Exigen liberación de Carlos Darío, «arrestado por manifestarse»

Desde la protesta en Aguascalientes contra Díaz Ayuso vigilaron a Carlos Darío. Poco después lo arrestaron por presunta venta de droga

Regeneración, 20 de mayo 2026– Carlos Darío es un joven que se identifica con la izquierda y las causas sociales, forma parte de varios colectivos y también del Observatorio de Violencia Social y de Género, y fue golpeado y arrestado por presunta venta de droga.

Camaradas, les pido por favor que difundan este video.

Encarcelaron de manera arbitraria a Carlos Darío en Aguascalientes, y todo por protestar respecto a la visita de Ayuso.



También a los camaradas españoles les pedimos difundir para presionar a las autoridades. Por cierto,… pic.twitter.com/E661ACZKd3 — El crítico crítico ☭ (@elcriticopol) May 19, 2026

Activismo

Ha acompañado a madres que buscan a sus hijos en lugares donde podrían encontrar los restos.

Se ha manifestado en apoyo a las víctimas en Palestina.

Además, estuvo en la Plaza de Armas de Aguascalientes el miércoles 6 de mayo para expresar su desacuerdo con los reconocimientos otorgados a Isabel Díaz Ayuso.

Desde ese momento, se notaron señales de que lo estaban vigilando.

La madre de Carlos Darío denunció la detención de su hijo en Aguascalientes.



Aseguran que acudió a manifestarse por la visita de Ayuso y terminó golpeado e imputado por “delitos contra la salud”. Lleva días detenido y testigos relatan un posible abuso de autoridad. pic.twitter.com/SvQOVuRKDV — Anayeli Muñoz (@AnayeliMunoz) May 18, 2026

Arresto

Dos días más tarde, al regresar de su trabajo en bicicleta y con su mochila, varios agentes de la policía de investigación lo esperaban en su vivienda.

Los oficiales, sin explicar el motivo de su arresto, lo golpearon, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Todo esto fue revelado en una conferencia de prensa en la Plaza de Armas por su madre, Rosa Elena Castillo Cervantes.

Junto a Eduardo Acosta, su abogado, y Adán Guío, un miembro del movimiento Juventud Comunista de México.

Comunista

La madre de Carlos Darío afirma que su hijo se mudó de casa, vive solo en el barrio de La Purísima.

Desde hace años se declara comunista y se opone a los abusos.

Por esta razón, forma parte de varios colectivos y lucha por la justicia y por encontrar a los desaparecidos.

Lo mantuvieron detenido el 8 y 9 de mayo, y ella solo pudo verlo el 10 de mayo: «Ese fue mi regalo del Día de las Madres.

Incomunicado

Él me contó que estuvo incomunicado porque le quitaron y dañaron su teléfono.

Después, un juez rechazó un video donde lo golpean y afirmó que podría estar grabado en otro contexto.

Y lo vinculó a un proceso por supuesta venta de drogas», relata Rosa Castillo.

Las pruebas presentadas indican que los policías supuestamente encontraron por azar a dos hombres «sospechosos».

La madre de Carlos Darío denunció la detención de su hijo en Aguascalientes.



Aseguran que acudió a manifestarse por la visita de Ayuso y terminó golpeado e imputado por “delitos contra la salud”. Lleva días detenido y testigos relatan un posible abuso de autoridad. pic.twitter.com/SvQOVuRKDV — Anayeli Muñoz (@AnayeliMunoz) May 18, 2026

Droga

Estos fueron detenidos y se les encontró droga. Al preguntarles quién se la vendió, respondieron que Carlos Darío.

Adán Guío comentó que es ilógico que esto pueda suceder y que lo que le encontraron a Carlos Darío fue «plantado» por las autoridades.

Lo utilizan «como un ejemplo de lo que nos podría suceder si seguimos alzando la voz en contra de su forma de gobernar y de pensar.

De premiar a extranjeros, y esto es muy serio porque están llevando a la cárcel, como medida precautoria, a alguien cuyo único delito fue manifestarse».

Piden liberación

El Observatorio de Violencia Social y de Género, así como el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, se manifestaron para pedir la liberación inmediata de este joven.

Durante la conferencia de prensa se afirmó que el delito fue fabricado y que Carlos Darío únicamente protesta por las causas que considera justas.

Y también muestra apoyo a las madres que buscan a sus hijos, no solo en palabra, sino que va al lugar con ellas, porque cree firmemente que deben seguir hasta hallarlos.

En la actualidad, los grupos se pronuncian en su favor, pidiendo a las autoridades que lo liberen.

Ellos argumentan que es un ciudadano que tiene el derecho a expresar su opinión y que lo están penalizando y creando delitos en su contra.