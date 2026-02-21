Lluvias, frío y norte en la mayor parte del país, por frente frío 37

SMN advierte de norte, intensas lluvias de hasta 75 mm, ráfagas de 100 km/h y temperaturas por debajo de cero en México

Regeneración, 20 de febrero 2026– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el frente frío 37 será reforzado por una masa de aire ártico que se moverá sobre el norte y noreste del país durante el sábado y domingo.

Luvias, norte y frío

Esto generará fuertes lluvias, condiciones de “Norte”, oleaje alto y temperaturas más bajas en amplias áreas del país.

El sábado, este sistema comenzará a impactar el norte, noreste, oriente y centro de la nación.

Mientras que el domingo se trasladará hacia la vertiente del golfo de México ,intensificando las precipitaciones en el oriente y sureste.

Asimismo, el calor concluirá en los estados del centro, pero persistirá en el suroeste de Jalisco e iniciará en Colima, la costa de Michoacán y el sureste de Guerrero.

A continuación, te indicamos qué estados experimentarán lluvias, en dónde habrá vientos fuertes y qué temperaturas se esperan para que puedas tomar precauciones.

Sábado 21 de febrero

Chubascos con lluvias puntuales intensas (25 a 50 mm) San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Baja), Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Se prevé evento de “Norte” con ráfagas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas durante la noche, propagándose gradualmente.

Viento del sur con ráfagas de 50 a 70 km/h en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Ráfagas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Ráfagas de 30 a 50 km/h en entidades del centro, occidente y sureste del país, incluidas la Ciudad de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa de Tamaulipas durante la noche.

Oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California y en Quintana Roo.

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otros.

30 a 35 °C: Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo

-10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

0 a 5 °C: áreas elevadas del centro y oriente del país.

Domingo 22 de febrero

El frente frío 37 se moverá por la costa del golfo de México, aumentando las precipitaciones en el este y sureste.

Al tiempo que se prevén lluvias intensas y puntuales muy intensas (50 a 75 mm) en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle de Serdán).

Mismas condiciones para Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Además de lluvias con chubascos fuertes (25 a 50 mm) en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro, Hidalgo, Campeche.

Chubascos intermitentes (5 a 25 mm) Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

«Norte» el domingo

Vientos de 80 a 100 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Vientos de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán durante la noche y la madrugada del lunes.

Olas de 3.5 a 4.5 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec. 2.5 a 3.5 metros en las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas Máximas

40 a 45 °C Guerrero y la costa de Chiapas. 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C Baja California Sur y Tabasco.

Mínimas para la madrugada del lunes

-5 a 0 °C con heladas Montañas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

0 a 5 °C Montañas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

El lunes, el frente frío 37 avanzará sobre la península de Yucatán, con lluvias fuertes en el sureste y condiciones de «Norte» con vientos de: