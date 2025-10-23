Exigen regulación tras megaincendio clandestino en Ecatepec

Incendio consume fábrica clandestina de colchones en Ecatepec. Vecinos denuncian reincidencia, nula regulación y exigen indemnización

Regeneración, 21 de octubre de 2025.– Devastador incendio, alimentado por toneladas de materiales químicos y espuma de poliuretano, redujo a cenizas una fábrica de colchones.

Operaba clandestinamente en la Colonia Carlos Hank González de Ecatepec, Estado de México.

Queda expuesta la precaria gestión de riesgos industriales en zonas densamente pobladas del Valle de México, y la criminal irresponsabilidad empresarial en la zona.

El siniestro requirió al menos siete horas de labores ininterrumpidas de cuerpos de emergencia de Ecatepec, Tlalnepantla, Acolman, la Marina y la Ciudad de México.

Consumió por completo un inmueble de aproximadamente 500 metros cuadrados y cuatro niveles.

Fuerte incendio 🔥 en Ecatepec pic.twitter.com/2xFytcdpHL — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) October 21, 2025

Negligencia industrial

El origen de la catástrofe se cimenta en la comprobada ilegalidad de la operación.

La supuesta fábrica de colchones y salas, disfrazada de casa habitación en la esquina de las avenidas San Andrés de la Cañada y calle José María Morelos, no contaba con los permisos necesarios para laborar.

De hecho, las condiciones de almacenamiento propiciaron la rápida e incontrolable propagación de las llamas.

El lugar albergaba grandes cantidades de hule espuma y diversos productos químicos altamente inflamables, entre ellos poliolkraft, poliol convencional y AT-20.

#AlMomento Informo que llevamos un 60 por ciento de avance en la extinción del incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México.



Hemos logrado abrir muros para lograr una extinción más rápida, efectiva y segura.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vqoP4feYoh — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 21, 2025

Crónica de un desastre anunciado

Además, los daños materiales no se limitaron al predio siniestrado.

Los vecinos exigen un peritaje oficial en los predios contiguos para evaluar los impactos estructurales y ambientales.

El reclamo principal es claro y contundente, apuntando directamente a la impunidad patronal:

“Quiero que se hagan responsables, son daños económicos y daños mentales, mi mamá es grande”.

Agregaron los afectados que urgen a las autoridades a obligar a los dueños de la empresa a pagar por los perjuicios generados.

Finalmente, la exigencia vecinal, articulada en medio de escombros y ceniza caliente, subraya la urgente necesidad de regular estrictamente estas empresas clandestinas que ponen en peligro la vida comunitaria diariamente.

🚒🔥 Más de 100 bomberos, policías, elementos de Sedena, Marina y Protección Civil trabajaron más de siete horas para sofocar incendio en una fábrica en #Ecatepec, el cual ya fue controlado, informó la alcadesa, @azucenacisneros. pic.twitter.com/Y0YpZZcBhy — Capital EdoMex (@CapitalEdomex) October 22, 2025

Respuestas oficiales

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, agradeció públicamente el apoyo de los cuerpos de emergencia y confirmó la suspensión definitiva del inmueble por no contar con la documentación necesaria.

El Departamento de Normatividad de Protección Civil municipal iniciará los dictámenes para sancionar a los responsables.

En este contexto de negligencia y abandono, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por el fuego y la operación irregular.