EE.UU ataca a una embarcación en el Pacífico: 2 muertes

Octavo ataque de EE.UU a embarcaciones, solo que ahora en el Océano Pacífico confirma el secretario de Guerra, Pete Hegseth

Regeneración, 22 de octubre 2025– El ataque contra el buque en el Pacífico —octavo contra presuntos narcotraficantes desde septiembre— parece marcar una expansión de la campaña militar, ya que los siete ataques anteriores sucedieron en el Caribe.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Declaraciones

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, declaró Hegseth este miércoles.

Afirmó que el barco atacado en el Pacífico estaba “operado por una Organización Terrorista Designada y realizaba narcotráfico en el Pacífico oriental”.

Y que “nuestra inteligencia sabía que estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida (…) y transportaba narcóticos”.

El secretario añadió que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque y comparó a los narcotraficantes con Al Qaeda.

“Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente.

No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió.

Opinión legal

El Gobierno de Trump ha emitido una opinión legal que busca justificar ataques letales contra una lista de cárteles y presuntos narcotraficantes.

Esto es relevante porque trata a los narcotraficantes como combatientes enemigos que pueden ser ejecutados sumariamente sin revisión judicial.

Estados Unidos atacó al menos otros dos buques la semana pasada en el Caribe, uno de los cuales no causó la muerte de todos los que estaban a bordo.

En lugar de retener a dos sobrevivientes detenidos tras uno de esos ataques, los repatriaron a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

La situación podría plantear un dilema legal y político para la administración;

Ya que no estaba claro qué autoridad legal podría invocar a las fuerzas armadas estadounidenses para detenerlos indefinidamente.

Trump defiende ataques en aguas internacionales: “Tenemos autoridad legal”

Autoridad legal

El presidente Donald Trump dijo que cree tener la autoridad legal para lanzar ataques en aguas internacionales contra cárteles de drogas ilegales.

Pero indicó que podría buscar la aprobación del Congreso para cualquier operación en tierra.

“Sí, tenemos autoridad legal”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre los ataques el miércoles en la Oficina Oval.

Líderes sudamericanos han cuestionado la legalidad de los ataques de Trump;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó recientemente a Estados Unidos de matar a un ciudadano colombiano inocente.

Trump defendió los ataques diciendo: “Cada uno de esos barcos que es destruido está salvando 25.000 vidas estadounidenses”.

La semana pasada, Trump reconoció que había autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela.

Ataques por tierra

🇺🇸 #AHORA: Senador Adam Schiff rechaza ataque militar ilegal contra barco en el Pacífico: «Congreso debe impedir que EEUU se vea arrastrado a otra guerra» #22Oct pic.twitter.com/At3yKEhhX5 — HectorMarquezVE (@HectorMarquezVe) October 22, 2025

Dijo además que Estados Unidos estaba considerando ataques en territorio venezolano.

Pero el miércoles, sugirió cierta disposición a informar al Congreso sobre futuras operaciones en tierra.

“Se nos permite hacer eso, y si lo hacemos por tierra, es posible que volvamos al Congreso, pero esto es un problema de seguridad nacional.

Las drogas, estas drogas que entran, mataron a 300.000 estadounidenses el año pasado, y eso te da autoridad legal”, dijo.

Primera vez que EEUU ejecuta un ataque en la zona del Pacífico, dos muertos de acuerdo a lo que indica Hegseth. El @nytimes asegura que la lancha salió de territorio colombiano. Con este ya son ocho ataques, en total 34 muertos. pic.twitter.com/wNPMUPfDPo — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) October 22, 2025

Trump añadió: “Probablemente volvamos al Congreso y expliquemos exactamente lo que estamos haciendo cuando lleguemos a tierra.

No tenemos que hacerlo, pero creo que Marco, me gustaría hacerlo”, refiriéndose al secretario de Estado, Marco Rubio.