Exposición Tenochtitlan 700 años: Museo Archivo de la Fotografía

Inauguran la exposición fotográfica sobre los 700 años de Tenochtitlan en CDMX. La muestra gratuita estará disponible hasta junio de 2026

Regeneración, 20 de mayo de 2026.– El Museo Archivo de la Fotografía inauguró una exposición histórica.

La muestra celebra la fundación de la antigua urbe mexica. Diversas instituciones culturales de la capital coordinaron este importante esfuerzo visual.

La exhibición ofrece imágenes artísticas de diez destacados fotoperiodistas mexicanos.

En el marco de esta relevante apertura, las autoridades compartieron mensajes emotivos.

La maestra Loredana Montes López resaltó el gran valor patrimonial de la zona.

Ella afirmó: “Tenemos una riqueza tal que estamos de verdad obligados siempre a mantenerla en la memoria”.

Esta colección retrata el espíritu cotidiano del primer cuadro urbano.

Retratos de resistencia y reflexiones sobre el tiempo

Por su parte, el coordinador Carlos Cervantes Godoy aportó una perspectiva histórica.

El funcionario recordó que la urbe actual posee raíces prehispánicas muy profundas.

El titular declaró: “Nuestra historia ha sido una historia de resistencia”.

Las imágenes presentadas representan fragmentos vivos del pasado nacional.

Aunado a estas declaraciones, la maestra Mariana Gómez Godoy compartió su visión estética.

La directora analizó el complejo reto de capturar el tiempo en imágenes.

Ella expresó: “Cuando uno viene al centro siempre se encuentra algo nuevo”.

La funcionaria invitó a los ciudadanos a recorrer el pasado.

Detalles del proyecto y horarios de visita disponible

Con respecto al origen de la obra, el fotógrafo Juan Pablo Zamora extendió una invitación al público.

El artista motivó a los asistentes a retratar su propio entorno. Él apuntó: “Esta es una invitación para que ustedes mismos hagan sus propias fotos”.

Las piezas provienen de un libro conmemorativo editado en 2025.

Finalmente, es importante mencionar que la entrada a la exhibición es totalmente gratuita.

Los usuarios podrán visitarla de martes a domingo en horarios específicos.

La galería cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo 13 de junio. El recinto cultural espera una gran afluencia de visitantes locales.