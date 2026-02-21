Trump impone arancel universal de 10% tras revés de la Suprema Corte

Luego que la Suprema Corte invalidó aranceles por ley de emergencia, Trump con ley de comercio repone. No incluye Tratado México-EE.UU-Canadá

Regeneración, 20 de febrero de 2026. El viernes, el presidente Donald Trump aprobó una orden ejecutiva que establece un arancel global del 10 por ciento sobre bienes extranjeros.

Esto, poco después, como se sabe, que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara gran parte de los impuestos implementados el año anterior .

Cabe destacar que los productos que se ajusten a las normativas del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU y Canadá (T-MEC) quedarán exentos.

Arancel

“Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel global del 10% para todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!“

Mismo que comenzará a regir el 24 de febrero a las 12:01 a .m., hora de Washington, menciona un comunicado de la Casa Blanca .

Además, preserva las exenciones para algunos productos agrícolas, igual que con los aranceles anteriores.

Al tiempo que en redes destacan que ahora Trump está aplicando el nuevo arancel base en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Y misma que, ahora si, confiere al presidente la autoridad unilateral para imponer impuestos .

No obstante, esta normativa estipula un plazo de 150 días para la duración de los aranceles .

Desafío

Entonces, el Congreso tendría que respaldar cualquier prórroga, con demócratas y ciertos republicanos que han mostrado resistencia a las medidas arancelarias.

Y es que como se sabe la Corte Suprema, en una resolución de 6 a 3 votos emitida el viernes, determinó que los aranceles recíprocos eran ilegales.

Mismos bajo una legislación federal de poderes de emergencia, vigente durante muchos años.

Los cuales invocó en abril pasado, se trata de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Que resultaron en aranceles entre el 10 y el 50 por ciento.

Todos

Los jueces anularon esos aranceles, así como los que aplicó a productos de Canadá, México y China bajo la justificación de combatir el tráfico de fentanilo.

El veredicto también cuestiona otros aranceles de la IEEPA aplicados a productos provenientes de Brasil e India .

Por otra parte, además de la tarifa fija del 10 por ciento, Trump declaró que mantendría los impuestos de importación actuales bajo las Secciones 301 y 232.

E incluso anunció su intención de iniciar más investigaciones comerciales.

Tres cientos

Por ello, instruyó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para indagar bajo la autoridad de la Sección 301.

Dichos aranceles 301 requieren la realización de investigaciones específicas para cada nación, que incluyen audiencias y la posibilidad de escuchar las opiniones de empresas o países impactados .

Esto, para determinar que la nación ha incumplido un acuerdo comercial o ha llevado a cabo prácticas que afectan negativamente al comercio estadounidense .

Asimismo, portales destacan que los aranceles 301 y 232 ya se han empleado para aranceles sobre exportaciones, automóviles y metales de China.

Trump barajó investigaciones mientras se mantenga el tope del 10 por ciento y, eventualmente, reemplazar la tarifa fija.

Tampoco descartó descartó solicitar una extensión de los gravámenes de la Sección 122 y mencionó posibles aranceles de automóviles importados entre el 15 y el 30 por ciento.

Sin embargo del dinero ya recaudado por los ahora ilegales aranceles, nada se dice.