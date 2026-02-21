Diputados Aprueban Jornadas de 12 Horas en Argentina

Argentina: Ampliación de jornada laboral, flexibilidad de derechos como descansos y pagos son regreso al feudalismo laboral, acusan

Regeneración, 20 de febrero de 2026.– Argentina aprobó cambios que permiten extender la jornada diaria hasta las 12 horas. Esta medida busca modernizar las leyes para fomentar la inversión productiva. El Gobierno argumenta que la flexibilidad permite a las empresas competir mejor.

Se busca adaptar el trabajo a las necesidades de sectores industriales y energéticos. La reforma permite concentrar horas en ciertos días para optimizar la producción. El objetivo es dinamizar un mercado laboral estancado mediante nuevos esquemas.

Durante la madrugada de este 20 de febrero, legisladores avalaron el dictamen con 135 votos a favor y 115 en contra.

“Varios sectores requieren esquemas más flexibles para competir internacionalmente”, justificó el Gobierno argentino. Esta distribución del tiempo laboral debe pactarse siempre entre empleador y trabajador. La libertad de organización es el eje central de esta reforma económica.

No se trata de una imposición general para todos los empleados del país. Cada empresa evaluará si requiere aplicar estos sistemas de organización del tiempo. La normativa pretende dar agilidad a los procesos de servicios continuos.

Argentina retrocedió 1000 años con esa reforma laboral.



El libertarismo les prometió cambios, y los tienen, regresaron al feudalismo.pic.twitter.com/LqVqfbtPrC — Carlos Vijnovsky Zenteno (@CarlosVZenteno) February 16, 2026

El Límite Semanal y los Descansos

La reforma no elimina el tope de 48 horas semanales vigente. Tampoco desaparece la jornada estándar de ocho horas establecida en la ley actual. Lo que cambia es la forma de distribuir esas horas semanalmente.

Se deben respetar rigurosamente los descansos obligatorios marcados por la normativa laboral. Cualquier esquema de 12 horas debe garantizar el reposo del trabajador. El promedio de horas trabajadas no debe exceder el máximo legal permitido.

Igual que establece límites al derecho de huelga en Argentina.

Fija que el 75% de los servicios mínimos deben mantenerse en operación en este tipo de protestas dentro de sectores esenciales como la salud, educación, transporte, energía y agua.

Dizque explica

“El nuevo modelo permite concentrar más horas en determinados días”, explicó la administración. Las modificaciones en el horario deben quedar formalizadas mediante un contrato escrito. No se pueden vulnerar derechos básicos como las licencias por ley.

El descanso semanal sigue siendo un derecho irrenunciable para todo el personal contratado. La ley busca un equilibrio entre la productividad y el bienestar del empleado. La transparencia en los acuerdos será vital para evitar conflictos legales futuros.

🚨 ARGENTINA LE DA LA BIENVENIDA A LA ESCLAVITUD



Los Diputados Libertarios acaban de aprobar la Reforma Laboral de @JMilei para que se trabaje 12 horas al día.



Así es la derecha en todo el mundo… pic.twitter.com/dPzN18aYCe — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 20, 2026

Aplicación del Artículo 44

El artículo 44 habilita específicamente las jornadas extendidas en sistemas por turnos. Esta norma es la herramienta legal para implementar los esquemas especiales. Su uso depende de la naturaleza y necesidades del sector productivo.

No es una aplicación automática, sino una posibilidad sujeta a acuerdos específicos. El documento escrito debe detallar cómo se organizará el tiempo de trabajo. Se prohíbe que estos cambios afecten la integridad o seguridad del trabajador.

“Cualquier modificación debe quedar formalizada por escrito”, sentencia la nueva ley. La autoridad laboral supervisará que se cumplan los períodos mínimos de pausa. El artículo 44 moderniza el concepto de presencialidad en las fábricas modernas.

Muchos expertos analizan cómo afectará esto a la salud física y mental. La negociación colectiva será el espacio para definir estos límites operativos. La ley otorga el marco, pero los sectores definirán la implementación real.

La ultraderecha en España se hundiría en 2 días si en todas las televisiones informasen de la reforma laboral que han hecho en Argentina. pic.twitter.com/WIx7LuQB4B — Panik (@Panik81) February 17, 2026

Realidad sobre Salarios y Horas Extras

La reforma laboral mantiene el pago de las horas extras obligatoriamente. Si se trabaja más del límite semanal, el excedente debe abonarse con recargo. El salario no sube automáticamente por trabajar 12 horas en un solo día.

Si el total semanal no cambia, el sueldo percibido será el mismo. Se trata de una redistribución del tiempo y no de un aumento salarial. Los trabajadores deben estar atentos a su promedio de horas totales.

“Trabajar 12 horas en un día no garantiza un mayor ingreso”, aclaran los especialistas. El pago adicional solo ocurre cuando se supera la barrera de 48 horas. Esta reorganización busca eficiencia operativa sin incrementar los costos fijos totales.

Las empresas podrán cubrir picos de demanda sin contratar personal de forma temporal. Para el trabajador, el beneficio podría ser obtener más días libres seguidos.

Mientras Milei cantaba en la Junta por la Paz de Trump junto a Orbán, en Argentina se aprobó una reforma laboral que desmantela derechos históricos.



Habilita jornadas de hasta 12 horas y cambia el esquema de horas extra. pic.twitter.com/hsDaQ1fqhi — AJ+Español (@ajplusespanol) February 21, 2026

Negociación y Futuro del Empleo

La aplicación de la reforma dependerá de las negociaciones entre sindicatos y empresas. No todos los trabajadores argentinos pasarán a jornadas de 12 horas diarias.

El impacto real se verá en los convenios colectivos de cada actividad.

Sin embargo, diputados hicieron algunas modificaciones al dictamen. Entre ellas, quitar el artículo 44 que restaba beneficios a trabajadores con enfermedades.

El ajuste obligó a los diputados a turnar el dictamen al Senado, donde será discutido por última vez para su entrada en vigor.