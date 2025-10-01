Expropian propiedad de mamá de Alito para construir Universidad

Conforme Ley de Expropiación en Campeche se publica la expropiación de 4 predios para Universidad Rosario Castellanos

Regeneración, 30 de septiembre 2025– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, informó sobre la expropiación de ocho hectáreas distribuidas en cuatro predios del fraccionamiento Miramar, para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, enfocada en ciencias de la salud.

La expropiación fue difundida ayer en el Diario Oficial del Estado.

🚨 ADIÓS a Terrenos de @alitomorenoc de más de 500 MDP



Con la nueva ley en Campeche le acaban de expropiar terrenos al los Prestanombres de Porro Priiista que estaban a nombre de su mamá y su arquitecto, en los que se va a construir la Universidad Rosario Castellanos para el… pic.twitter.com/v8hBBYIZzy — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 30, 2025

También se informó que el sitio cuenta con una extensión de casi 70 mil metros cuadrados.

Decreto

El decreto se sustenta en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

De acuerdo con la declaratoria, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas.

Otros dos son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien la gobernadora ha señalado como prestanombres del exmandatario campechano.

El cuarto predio corresponde a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último actual titular de la Oficina de la Gobernadora.

Cabe señalar que los predios afectados por la reforma a la Ley de Expropiación recaerán en personas cercanas al líder priista, lo que ha generado controversia entre la opinión pública.

Algunos críticos han señalado que el decreto confirma que la modificación legal, aprobada el pasado 3 de septiembre tenía “dedicatoria” contra el círculo de Moreno Cárdenas.

Reforma a Ley de Expropiación

La reforma a la Ley de Expropiación redujo a cinco días hábiles el plazo para que los propietarios afectados presenten alegatos;

Extendió hasta por diez años el tiempo para cubrir indemnizaciones; y dejó en manos del Ejecutivo estatal la valuación de los terrenos.

En su momento, legisladores opositores calificaron la medida como arbitraria y advirtieron que vulnera la defensa ciudadana.

Aunque el gobierno estatal negó que los cambios fueran a usarse en perjuicio de particulares, la primera aplicación de la nueva norma afecta un fraccionamiento privado.

Esto ha levantado críticas de la oposición y de usuarios en redes sociales.

Sansores

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Sansores adelantó que ofrecerá más detalles en su programa Martes del Jaguar.

Además, destacó que el proyecto universitario va en línea con la política educativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta, tiene el propósito de ampliar la oferta de estudios en ciencias de la salud.