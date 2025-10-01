Control en venta de chips telefónicos para frenar extorsiones

La compra de chip requerirá presentar identificación. Empresas de telefonía resguardarán datos. Bloque a celulares en centros de detención

Regeneración, 30 de septiembre 2025– La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que con la entrada en funciones de la nueva Comisión de Telecomunicaciones se reforzará el control en la venta de chips para teléfonos celulares, como parte de la estrategia para reducir las extorsiones.

Comisión de Telecomunicaciones

“Ahora que entre la nueva Comisión de Telecomunicaciones, pues va a haber más control en la venta de chips.

Eso ya está en la ley, hoy se puede comprar un chip para celular sin ninguna identificación. Se compran 10, 15.

Se pueden llevar a un centro de atención y si hay un celular ahí, pueden hacer llamadas de extorsión cambiando los chips”, explicó la mandataria.

Sheinbaum consideró que con la entrada en funciones de un nuevo organismo de telecomunicaciones, será posible…

…avanzar en la lucha contra la extorsión y los fraudes telefónicos, por mencionar algunos de los delitos más comunes.

2 medidas

La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que el Gabinete de Seguridad detallará los operativos contra el ingreso de celulares a Centros de Detención y la estrategia para regular la venta de chips telefónicos. pic.twitter.com/E7X2Uhqhnk — quiero tv (@quierotv_gdl) September 30, 2025

Y es que la titular del Poder Ejecutivo federal detalló que se impulsarán 2 medidas principales.

Por un lado exigir a las compañías telefónicas que en ciertos centros de detención se bloquee de manera controlada la señal de celulares.

Y por otro que la compra de chips esté sujeta a identificación, como ocurre actualmente cuando se contrata un plan de telefonía.

“Cuando compras un plan de un celular, hay identificación, pues igual cuando compras un chip que haya identificación. Eso va a bajar muchísimo la extorsión”, señaló Sheinbaum.

Datos personales

Además, la presidenta subrayó que la obligación de resguardar los datos recaerá en las empresas telefónicas, que deberán garantizar la protección de la información personal.

“Ellos son los que guardan, y si se encuentra que ese chip estuvo involucrado en un delito, entonces a partir de una orden judicial se solicita la información”, explicó.

Con esta medida, dijo, el Gobierno federal busca cerrar una de las vías más utilizadas por grupos delictivos para realizar extorsiones desde centros penitenciarios.

Claudia Sheinbaum recordó que las víctimas de extorsiones pueden marcar al número telefónico 089 para hacer denuncias anónimas.