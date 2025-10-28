Fallece el Matanovias, 32 detenidos en Atoyac, 11 eran policías

Atoyac, Veracruz: Operativo en Potrero Nuevo. Enfrentamiento, 4 fallecidos, tres agentes ministeriales heridos y hospitalizados

Regeneración, 28 de octubre de 2025. En redes destacan la muerte del Matanovias presunto líder criminal y que detuvieron a 32 personas tras enfrentamiento en Atoyac.

Durante el ataque, tres agentes ministeriales resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

Atoyac

Por otra parte, se destaca que la Fiscalía de Guerrero confirmó que el operativo realizado la madrugada del lunes en la localidad de General Miguel Alemán “Potrero Nuevo”.

Mismo que dejó como resultado cuatro personas fallecidas, entre ellas José “N”, alias el “Lalo” o el “Matanovias”.

Mismo, presunto líder de una célula delictiva en la región cañera de Veracruz.

El enfrentamiento ocurrió a las afueras de un bar ubicado en el acceso principal de la comunidad, donde agentes de la policía ministerial realizaban acciones de investigación.

Y es que d acuerdo con la FGE, al aproximarse al inmueble fueron agredidos con armas de fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Hechos

Durante el ataque, tres agentes ministeriales resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Su estado de salud se reporta como estable, informaron autoridades.

En el sitio quedaron abatidos tres hombres y una mujer.

Cabe destacar que entre lo fallecidos se identificó a “Lalo”, señalado por homicidio y otros delitos de alto impacto.

E incluso se indica que operaba municipios como Atoyac, Paso del Macho, Cuitláhuac y Potrero Nuevo, donde se le vincula con cobro de piso, extorsiones y presuntos feminicidios.

Así reportan que desde la madrugada se escucharon detonaciones y, al amanecer, la zona se encontraba acordonada.

Debido a este hecho, varias escuelas de nivel básico suspendieron clases como medida preventiva.

Además la FGE informó que 21 personas que se encontraban dentro del bar fueron detenidas.

Detenidos Atoyac

De ellas, 16 quedaron a disposición por faltas administrativas y cinco por hechos que podrían ser constitutivos de delitos, por lo que se abrió carpeta de investigación.

También 11 policías municipales fueron detenidos por su presunta participación en conductas ilícitas relacionadas con el grupo criminal abatido.

Los elementos quedaron bajo resguardo ministerial y enfrentarán procesos legales para deslindar responsabilidades.

Al tiempo que se indica que el “Lalo” era considerado uno de los principales generadores de violencia en esta zona del estado.

Habitantes ya habían denunciado amenazas y robos.

Tras el enfrentamiento, la presencia de fuerzas estatales y federales se incrementó en Potrero Nuevo y comunidades vecinas.

Así, la Fiscalía señaló que las investigaciones continúan y que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el operativo y la situación legal de los detenidos.