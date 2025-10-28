Salinas Pliego acudirá a la Corte Interamericana, acusa persecución

Salinas Pliego y Cía, señaló que harán uso de su legítimo derecho a defenderse. Todo ello en el contexto de no pago de impuestos

Regeneración, 28 de octubre 2025– Grupo Salinas anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando una “sistemática persecución” en su contra por parte del gobierno federal.

Salinas Pliego debería seguir los consejos de Salinas Pliego. @gruposalinas pic.twitter.com/NDb1QADSDL — El muchacho de los ojos tristes (@Marcos_Mtz84) October 26, 2025

Comunicado

El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado, emitido como respuesta directa a los señalamientos hechos esta mañana…

…en la conferencia presidencial por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, y Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación sobre el pago de impuestos.

De 74 mil millones que Salinas Pliego debe al SAT, dispuesto a pagar solo 7 mil 600 millones. Esto es el 10% del requerimiento #RegeneracionMx https://t.co/NTYwg1kAuR — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) October 27, 2025

Documento

En el documento, el grupo reitera su “voluntad de pago”, expresada por Ricardo Salinas Pliego durante el fin de semana;

Pero que este se realice “de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales”, las cuales establecen que “no procede el doble cobro”.

Ya el fin de semana el consorcio informó que envió escritos al SAT para solicitar el ajuste de los créditos fiscales y abrir un espacio de diálogo para la implementación de las resoluciones judiciales.

Acuerdo

De igual modo, insistieron que Grupo Salinas llegó a un acuerdo con la administración pasada.

Resultado de decenas de conversaciones que culminaron en una “solución conforme a derecho”, cosa que la mandataria Claudia Sheinbaum negó en su conferencia.

El grupo manifestó su “preocupación” por lo que considera un “perjuicio” y descalificación de su derecho al acceso a la justicia por parte de la Procuradora Fiscal.

Acusación

Además acusa que se ha instruido al SAT a negarles el derecho constitucional de petición, una acción que consideran alarmante.

Finalmente, Grupo Salinas afirmó que continuará ejerciendo su legítimo derecho a defenderse, incluyendo la opción de “recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.