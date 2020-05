Fallece Little Richard, pionero y leyenda del Rock and Roll

Homenaje a Little Richard, pianista y leyenda del rock & roll reconocido por éxitos como “Tutti Frutti” y “Long Tall Sally”, murió a los 87 años. Iniciador

Regeneración, 9 de mayo del 2020. Uno de los iniciadores del Rock´n Roll, Little Richard falleció víctima del cáncer de huesos, trascendió el dia de hoy.

De inmediato los homenajes al personaje no se hicieron esperar.

Uno de los ex representantes de la estrella le informó a CNN que la causa de la muerte está relacionada con un cáncer en los huesos.

Llamó a la estrella “una de las leyendas, uno de los precursores” y afirmó que Little Richard “había estado enfermo por un buen tiempo”.

Tras la muerte de Fats Domino, él era el último músico vivo del siglo pasado que rompió moldes en el Rock and Roll, un género que mordió eficazmente con su dentadura blanca https://t.co/9CNo4ghkoG — SoulSolete (@soulsolete) May 9, 2020

Nacido Richard Penniman en Georgia en 1932, este pionero del rock se habría destacado en cualquier época.

CNN detalla que en la década de 1950 cuando llegó a la fama, era como ningún otro:

«un pianista extravagante y con maquillaje que personificaba la “música del diablo” en la opinión de quienes manejaban el negocio de la música popular».

Elvis Presley era una cosa, pero a pesar de todos sus movimientos pélvicos y su cabello peinado hacia atrás y aspecto de delincuente juvenil, en el fondo era un educado niño sureño que amaba a su papá.

-«Little Richard, sin embargo … bueno, él puede haber venido de una gran familia sureña, pero representaba algo más», dicen Chloe Melas y Todd Leopold, en su recuento de época .

“Richard abrió la puerta. Reunió a las razas”, expresó el arreglista HB Barnum en la biografía de Charles White de 1984 titulada “The Life and Times of Little Richard”.

Elvis, Jerry Lee Lewis, James Brown, Otis, Cliff Richard, Paul McCartney, Mick Jageer y tantos otros se miraron en algún momento en su espejo https://t.co/HRZ08484NG — SoulSolete (@soulsolete) May 9, 2020

Barnum añadió el asunto de la segregación racial y la confluencia convocada por Little Richard:

“Cuando salí a la carretera por primera vez, había muchos públicos segregados. Con Richard, aunque todavía tenían al público segregado en el edificio, estaban allí JUNTOS. Y la mayoría de las veces antes del final de la noche, todos se mezclaban juntos”.

Admiración

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, otra figura importante de los escenarios, también era un admirador, indicó el portal.

“No hay una sola frase para describir su dominio sobre el público. No podía creer el poder de Little Richard en el escenario. Fue increíble”, dijo, según el libro de White.

Me trae muchos recuerdos de la época en que descubrí el maravilloso rock de los 50, allá por mi temprana adolescencia. Como un sábado por la tarde, en que empezó a sonar esto por la tele, https://t.co/5sLZQUl7oE — Julián (@JuliResp) May 9, 2020

Little Richard conocía su poder.

“Me vieron como algo así como un libertador, una salida”, afirmó una vez. “Mi medio de expresión, mi música, era una forma en que mucha gente deseaba poder expresarse y no podía”.

▶️ Good Golly, Miss Molly le tengo especial aprecio porque es la primera canción de #LittleRichard que escuché. Esa intro de piano queda para la posteridad… https://t.co/23UvtAEXKV — Joaquín Arregui 🏠 (@mrarregui) May 9, 2020

Cuando fue pasado por alto a favor de otras figuras de rock tempranas, el artista le dijo a SFGate.com:

“¡Creé rock ‘n’ roll! ¡Soy el innovador! ¡Soy el emancipador! ¡Soy el arquitecto! ¡Soy el ¡creador! ¡Soy yo quien lo inició!”.