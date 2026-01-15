FBI registra la vivienda de una periodista del Washington Post

Indagaciones sobre filtraciones de datos de seguridad nacional. Registro por parte del FBI a periodistas sumamente inusual y agresiva: WP

Regeneración, 14 de enero 2026– El miércoles, el FBI llevó a cabo un registro en la casa de una periodista del Washington Post como parte de una indagación sobre filtraciones de datos sobre la seguridad nacional, una acción que el periódico calificó como “sumamente inusual y agresiva”.

Normas restrictivas

Durante la administración del presidente Donald Trump, el Pentágono ha implementado normas restrictivas hacia los medios de comunicación.

La fiscal general Pam Bondi declaró el miércoles en X que «el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de búsqueda en la vivienda de una periodista del Washington Post».

La justificación es «que obtenía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono».

«Quien filtró está actualmente preso», subrayó Bondi, en referencia a un hombre detenido hace días, por retención ilegal de documentos relacionados con la seguridad nacional.

Registro

El director del FBI, Kash Patel, mencionó en X que el registro se dirigía a una periodista del Washington Post.

Afirmó «que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible» y se abstuvo de hacer más comentarios sobre «una investigación que está en curso».

El Washington Post ya había reportado sobre la incautación el miércoles por la mañana.

El diario mencionó a la reportera como Hannah Natanson y destacó que los agentes federales tomaron una computadora portátil de trabajo y otra personal.

Confiscación

Asimismo, se llevaron un teléfono y un reloj desde su casa en Virginia, situada en las afueras de Washington.

Es común que los agentes del FBI busquen identificar a las fuentes de filtraciones a periodistas que divulgan información delicada.

Sin embargo, «es muy inusual y agresivo por parte de las fuerzas del orden llevar a cabo un registro en el domicilio de una periodista», indicó el Post.

Los agentes informaron a Natanson que ella no era el foco de su investigación, que se dirige a Aurelio Perez-Lugones.

Administrados de sistemas

Este es un administrador de sistemas en una empresa de Maryland acusado de haber consultado y llevado a su hogar informes de inteligencia clasificados, enfatizó el diario.

«Para ser claros, el Departamento de Justicia acaba de ejecutar una orden de registro contra un periodista para acceder a sus fuentes».

Xochitl Hinojosa, quien fue directora de comunicación del Departamento de Justicia durante la administración de Biden y ahora es comentarista en CNN, reaccionó.

Protecciones

Según Hinojosa, «existían protecciones para evitar que esto sucediera», pero «Bondi las anuló».

«El Departamento de Justicia, en toda su historia moderna, nunca ha acusado a un periodista por publicar o recibir ilegalmente información clasificada…

…y es aterrador pensar que esto pueda cambiar», expresó en X.

Perez-Lugones sirvió en la Marina de los Estados Unidos desde 1982 hasta 2002 antes de trabajar como contratista del Pentágono a partir de ese año.

Arresto

Fue arrestado la semana pasada en Maryland, según documentos judiciales, que no mencionan interacciones con periodistas.

Se ha programado una audiencia sobre su permanencia en detención para el jueves en Baltimore.

Se acusa a Perez-Lugones de haber consultado sin autorización información clasificada desde octubre de 2025 y de haberla sacado de su lugar de trabajo.

Durante una inspección el 8 de enero, los investigadores hallaron en su auto uno de esos papeles dentro de una caja donde llevó su comida.

Prohibición

En septiembre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos prohibió a los periodistas con credenciales pedir o difundir determinadas informaciones sin su permiso claro.

La mayoría de las organizaciones de noticias contaban con un periodista acreditado en el Pentágono, desde el New York Times hasta Fox News.

Igualmente, todos los medios de comunicación rechazaron estas nuevas reglas y se marcharon de su oficina en el lugar.

Periodista

Hannah Natanson cubre la reestructuración del gobierno impulsada por Trump y sus efectos.

Antes, cubrió sector educativo 6 años. Premio Peabody 2024 por podcasts sobre violencia armada en escuelas.

Formó parte del equipo del Post con Premio Pulitzer al Servicio Público 2022 por la cobertura de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de EE.UU.

Finalista del Premio Pulitzer de Última Hora (en equipo) en 2020.

Además del premios como el Primer Premio Nacional al Servicio de Noticias de la Asociación de Escritores de Educación (2020).

Seguidamente, el Pulitzer al Servicio Público (en equipo) en 2022 y el George Foster Peabody en Radio/Podcast 2024.

Así como el Premio Dateline de Periodismo de Investigación de la Sociedad de Periodistas Profesionales 2024. Educación: Universidad de Harvard, Licenciatura