Revocación de Mandato en Oaxaca 2026

Consulta de revocación de mandato para gobernador Jara el próximo 25 de enero. Conoce la pregunta oficial y requisitos de participación

Regeneración, 14 de enero de 2026.– Oaxaca se convierte en el epicentro de la democracia directa en México este 2026. El estado abre brecha con la convocatoria para la revocación de mandato del gobernador.

Es la primera vez que un mandatario estatal somete su continuidad al voto popular. La cita en las urnas será el próximo domingo 25 de enero de 2026. Salomón Jara Cruz fue quien impulsó este mecanismo al asumir su cargo en 2022.

O sea, es una promesa cumplida que fortalece la soberanía de las y los ciudadanos. En su conferencia semanal, el gobernador invitó a todos los sectores sociales a participar activamente.

“La pregunta es: ¿Estás de acuerdo que a su servidor se le revoque el mandato?”, explicó Jara. El mandatario busca que la confianza del pueblo sea el único motor de su administración.

Las reglas del juego democrático en el estado

Fíjense bien, para que este ejercicio sea vinculante se necesita una participación masiva. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ya tiene todo listo.

Se requiere que al menos el 40 % de la Lista Nominal salga a votar. Hablamos de aproximadamente 1.2 millones de personas participando en las ocho regiones oaxaqueñas. Si no se alcanza ese umbral, el proceso no tendrá efectos legales para remover al titular.

El IEEPCO instalará mesas receptoras de votos similares a las de una elección constitucional ordinaria. “Ahí tienen dos opciones, yo los invito a que participen”, insistió con firmeza el mandatario estatal.

La boleta presentará una pregunta clara sobre la pérdida de confianza o la continuidad del periodo. Es un ejercicio inédito que pone a Oaxaca a la vanguardia de la participación ciudadana.

🗳️📍 Este 25 de enero de 2026 se realizará la primera revocación de mandato en Oaxaca, en donde los ciudadanos decidirán si el gobernador Salomón Jara continúa en el cargo o pierde la confianza ciudadana.



🔗Más detalles: https://t.co/6l5iV9piSq#Oaxaca #RevocaciónDeMandato… pic.twitter.com/M1soAoGSt5 — contrapunto.mx (@MxContrapunto) January 14, 2026

Un proceso ciudadano bajo la lupa institucional

A ver, la organización de esta consulta no es cualquier cosa y requiere orden. La Consejería Jurídica y Asistencia Legal informó que el proceso es totalmente de carácter ciudadano.

Se han aprobado lineamientos estrictos para la observación, el cómputo distrital y la vigilancia del voto. Incluso se realizarán foros para que la gente entienda bien cómo funciona este mecanismo democrático.

El padrón electoral en Oaxaca supera los 3 millones de personas con credencial para votar vigente. Si la mayoría decide la revocación, el Congreso local deberá elegir a un gobernador o gobernadora interina.

A unos días (25 de enero) de que emitamos nuestra opinión sobre la Revocación de Mandato al Gobernador Salomón Jara Cruz, es oportuno reflexionar sobre la trascendencia que para los Oaxaqueños tiene el derecho a participar en la tarea cívica de escoger, si se va o se queda. pic.twitter.com/kVYApUiyYY — Raúl Campa Torres (Es mi Opinion Oaxaca) (@Esmiopinion_oax) January 12, 2026

Posteriormente, se organizaría una nueva elección para concluir el mandato constitucional hasta el año 2028. Estamos ante una oportunidad real de ejercer el poder popular fuera de las urnas tradicionales.

La moneda está en el aire y la decisión final está en manos del pueblo oaxaqueño.