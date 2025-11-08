FCE Lanzará Colección de Autoras: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una colección de libros de autoras latinoamericanas en el Fondo de Cultura Económica.

Regeneración, 8 de noviembre de 2025.– La presidenta anunció un plan editorial importante con el Fondo de Cultura Económica (FCE). Se trata de una nueva colección de libros de autoras latinoamericanas. Este lanzamiento está previsto para el año 2026.

Esta iniciativa se percibe como una respuesta a la exigencia de las lectoras a ser incluidas en los catálogos editoriales.

Reconocimiento Femenino

Enmedio de colorido y emoción lectora, esta mañana arrancó @FILIJCDMX, con la vocación clara de construir lazos con pequeñas y pequeños lectores ¡te esperamos en el #BosqueDeChapultepec hasta el próximo 17 de noviembre de 9 a 19hrs! #RepúblicaLectora #FilijEnTodasPartes pic.twitter.com/kUwobWDj5f — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) November 7, 2025

La mandataria hizo un fuerte llamado. Exhortó a reconocer la contribución histórica de las mujeres escritoras. «Es una deuda de la historia», afirmó Sheinbaum durante el anuncio.

La colección tiene como objetivo rescatar y difundir su legado.

En ese sentido, la presidenta subrayó que la literatura femenina es fundamental. Ella busca una reparación histórica del patriarcado en las letras.

«Vamos a reconocer a las que no han sido suficientemente reconocidas», sentenció. La acción busca equilibrar el catálogo del FCE.

Criterios y Recursos de la Colección

La nueva colección operará con criterios estrictos de selección. Los títulos se centrarán en autoras de toda América Latina. Se priorizarán obras que han sido olvidadas.

El FCE realizará la adquisición total de los derechos de autor de las obras. Esto garantiza una compensación justa.

Además, Sheinbaum detalló el origen del financiamiento. Los recursos para esta colección provendrán directamente del presupuesto público federal.

Así pues, el dinero de las y los contribuyentes financiará la iniciativa. La presidenta aseguró que el proyecto cuenta con el aval de la Secretaría de Cultura.

Colección 25 para el 25

La mandataria explicó que la colección es resultado de un acuerdo colectivo. Buenos Aires aportó recursos al igual que países como Colombia. Brasil no participó por el idioma.

El objetivo es regalar suficientes ejemplares en México. Sheinbaum busca replicar este acuerdo colectivo para la nueva colección.

Además etalló el proceso para la colección. Subrayó la necesidad de conseguir los derechos de autor. Las colecciones «25 para el 25» y «21 para el 21» son gratuitas.

Desde el Fondo 326 https://t.co/xaCMVCXp86 — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) November 6, 2025

Para ello, se requiere el acuerdo de la autora o editorial. Este es un proceso complejo y necesario. El objetivo es claro.

Respecto a la colección de autoras, dijo que aún se define la procedencia de las escritoras. Podrían ser mexicanas o latinoamericanas.