Javier Duarte Pide Libertad Anticipada

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó su libertad anticipada. Cumplió nueve años de prisión. Su condena es de solo nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Regeneración, 8 de noviembre de 2025.– Javier Duarte de Ochoa ha solicitado su liberación. El exgobernador de Veracruz pide la libertad anticipada.

Actualmente, se encuentra en el Reclusorio Norte. Asimismo cabe destacar que Duarte,ha cumplido ya nueve años de prisión.

El exfuncionario alega cumplir con el requisito legal. La Ley de Ejecución Nacional permite este beneficio.

Esto aplica a quienes han cumplido un alto porcentaje de la pena. De hecho, Duarte ha cubierto el 95% de su condena total.

Condena Irrisoria por Graves Crímenes

Además, es crucial recordar la sentencia impuesta. En septiembre de 2018, a Duarte lo condenaron a solo nueve años de prisión. Los delitos imputados fueron asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, la condena contrasta con la magnitud del desfalco. Duarte está ligado al desvío de miles de millones de pesos.

El daño patrimonial a Veracruz fue enorme. A pesar de todo, los delitos graves resultaron reducidos.

El exgobernador se declaró culpable. Esto fue a través de un procedimiento abreviado. La pena, considerada pírrica por muchos.

Detención e Impunidad

La detención de Duarte fue notoria. Se concretó en abril de 2017. Ocurrió en Guatemala. Él había permanecido prófugo por seis meses. Extraditado a México.

El exgobernador recordado por la corrupción. Su gobierno fue sinónimo de saqueo público. En este contexto, su posible liberación genera indignación. Muchos claman por la falta de justicia plena.

La defensa argumenta cumplimiento de la ley. Un funcionario del penal declaró: «El señor Duarte tiene derecho a solicitarlo. Es un proceso legal».

Javier Duarte juega con la justicia. pic.twitter.com/4Dk7LpY3ar — Monero Rapé ✍🏼 (@monerorape) November 6, 2025

Finalmente, la decisión se dará a conocer pronto. Se espera que el juez de control resuelva la solicitud. La fecha de la resolución no ha sido precisada. Será clave para medir la justicia mexicana.