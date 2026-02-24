Fedex demanda reembolso completo de aranceles cobrados

Fedex interpuso acción civil en la Corte Internacional del Comercio en Nueva York. Devolución de recien anulados aranceles «recíprocos»

Regeneración, 24 de febrero de 2026. La empresa de mensajería estadounidense FedEx demandó este lunes al gobierno de EE.UU el «reembolso completo» de los aranceles bajo leyes de emergencia.

Mismos como se sabe, impuestos por Trump y recien anulados por la Suprema Corte.

Fedex

FedEx busca «el reembolso completo por parte de los acusados de todos los impuestos de la IEEPA (Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional) que los demandantes han pagado a Estados Unidos».

Esto, según una acción civil interpuesta en la Corte Internacional de Comercio, ubicada en Nueva York.

«Si bien la Corte Suprema no abordó la cuestión de los reembolsos, FedEx tomó las medidas necesarias…

«…, para proteger los derechos de la empresa como importador registrado para solicitar reembolsos de aranceles a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos».

Así dijo la empresa en una declaración escrita.

La empresa argumenta importó mercancías de países sujetos a los defenestrados aranceles y «sufrió daños causados por esas órdenes».

Sin embargo en redes se apunta que no dice a cuánto asciende el monto pagado o la compensación que reclama.

Antes, FedEx advirtió que las tasas podrían representar un cargo de mil millones de dólares en su ejercicio 2026.

Los acusados son el Gobierno de EE.UU, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) y su comisionado, Rodney Scott.

Según medios económicos, FedEx es la primera gran empresa que demanda a Washington tras el fallo del Supremo que invalida los aranceles llamados «recíprocos».

El dictamen afecta a la tarifa global base del 10% a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de EU, junto a los aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá, entre otros.

Legal

La demanda se basa en un fallo de la Corte Suprema de los EE. UU. del viernes pasado, que determinó que el presidente Trump excedió su autoridad al imponer estos aranceles de emergencia de manera unilateral.

Se estima que los aranceles ahora invalidados recaudaron cerca de 175 mil millones de dólares a nivel nacional, de los cuales una parte significativa corresponde a grandes empresas de logística.

La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT).

Pero

¡El conductor de reparto de FedEx organiza los paquetes que fueron arrojados al azar en el porche de alguien! 📦🚚 #Conductor #Paquetes #FedEx pic.twitter.com/9vZGKpMUf7 — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 15, 2026

Sin embargo, luego que el Supremo invalidara los aranceles bajo leyes especiales de guerra, Trump los impuso de nuevo, bajo leyes de comercio.

“La política no ha cambiado. Las herramientas legales que la implementan pueden cambiar, pero la política no ha cambiado”.

Así, declaró el principal negociador comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el programa político dominical This Week de ABC News.

Cabe destacar que The Guardian señala que un grupo de demócratas del Senado ha pedido que los reembolsos de los aranceles señalados se destinen a las pequeñas empresas.

E incluso el portal cita a una fundación conservadora con mirada crítica a los aranceles.

Así señala que en 2025, los aranceles equivalieron a un aumento de impuestos de mil dólares para los hogares estadounidenses.

“La evidencia histórica y estudios recientes muestran que los aranceles son impuestos que aumentan los precios…»

«…, reducen las cantidades disponibles de bienes y servicios para las empresas y los consumidores estadounidenses”.

Y “lo que resulta en menores ingresos, menor empleo y menor producción económica”.

Lo antrior, según una estimación de la Tax Foundation, un grupo de expertos conservador sin fines de lucro.