Frente Frío 37: Temperaturas Bajas

Consulta el reporte meteorológico oficial de la CDMX. Se activan alertas por frío intenso y heladas en diversas alcaldías capitalinas

Regeneración, 24 de febrero de 2026.– El Gobierno de México mantiene un monitoreo constante sobre el frente frío número 37. Las autoridades reportan que una masa de aire ártico genera un ambiente gélido en el norte.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, «amanecerá con ambiente frío a gélido y con posibles heladas» en las zonas altas. Este fenómeno impacta directamente en el centro, oriente y sureste de todo el territorio mexicano.

Se ha logrado una coordinación eficaz entre dependencias para atender cualquier emergencia climática actual. La seguridad de los habitantes sigue siendo la prioridad central en los reportes diarios.

Vientos intensos en Tehuantepec

El viento de componente norte será muy fuerte a intenso. Las rachas alcanzarán velocidades de 80 a 100 km/h. Este fenómeno afectará directamente al Istmo de Tehuantepec. El Golfo de Tehuantepec también registrará oleaje muy elevado.

Las costas de la Península registrarán vientos moderados hoy. Campeche y Yucatán esperan rachas de 30 a 50 km/h. Quintana Roo también sentirá los efectos de este viento. La navegación marítima debe seguir las indicaciones de seguridad.

Lluvias y chubascos en el sureste

Una vaguada se establecerá en niveles altos de la atmósfera. Este fenómeno interaccionará con un canal de baja presión. Dicha combinación afectará principalmente al sureste del territorio. Se espera el ingreso de humedad desde ambos océanos.

Habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas hoy. Estas precipitaciones ocurrirán en el occidente y sur mexicano. El sureste también recibirá lluvias de intensidad variable ahora. La humedad favorece el desarrollo de nubosidad importante.

Estabilidad climática en el noroeste

Un anticiclón en niveles medios domina el noroeste. Este sistema favorece un tiempo estable y sin lluvias. El ambiente será de cálido a caluroso en la tarde. Baja California y Sonora verán cielos mayormente despejados hoy.

Las temperaturas altas contrastan con el frío del resto. El noroeste experimentará una tarde con radiación solar fuerte. No se esperan precipitaciones en esta región del país. La estabilidad atmosférica limitará la formación de nubes grandes.

Ciudad de México

La Ciudad de México enfrenta variaciones térmicas significativas durante las próximas horas según los monitoreos oficiales de las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informa que la temperatura máxima alcanzará los 23 grados Celsius este martes. Tras el mediodía se espera un ambiente cálido con cielo despejado y ausencia total de precipitaciones en la capital.

Según la autoridad, «se prevé ambiente cálido con cielo despejado y sin lluvia» para el resto de la presente jornada.

El sistema de prevención ha identificado riesgos críticos por heladas en las zonas altas de la entidad durante la madrugada. Se activó la Alerta Roja para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por frío extremo e intenso.

Las autoridades pronostican temperaturas mínimas de hasta -2 grados Celsius, reforzando la seguridad mediante avisos parroquiales y monitoreo digital.

La estrategia de protección civil incluye también Alerta Naranja y Amarilla para el resto de las alcaldías del centro.