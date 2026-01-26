Fibra de nopal en embarazo podría prevenir obesidad y diabetes 2

Equipo de investigadores de la UNAM analiza la posibilidad, de que el nopal reduzca obesidad y diabetes infantil 2

Regeneración, 26 de enero 2026– El nopal (Opuntia ficus-indica) es una planta muy familiar para la mayoría de los mexicanos, perteneciente a la familia de los cactos. Ha sido fundamental en la cocina desde tiempos inmemorables, además de tener un gran valor simbólico.

Un suplemento de nopal durante la gestación podría ayudar a prevenir la obesidad.



"No solo uno es lo que come: uno es lo que comió la madre durante la gestación y lactancia", asegura Galileo Escobedo, de @FacMedicinaUNAM.

Relevancia

Se llega a representar junto al águila real, la serpiente de cascabel y las ramas de encino y laurel que componen el escudo nacional.

El nopal no solo es un ingrediente valioso en la comida mexicana, sino que también se utiliza con fines medicinales.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, dice que se han comprobado sus propiedades antiglucémicas.

Asimismo, tiene un efecto bactericida sobre Escherichia coli (E coli), solo como un par de ejemplos.

En la actualidad, México lidera la lista en obesidad infantil, lo que plantea un futuro poco prometedor para el país.

Investigación

Por esta razón, un grupo de investigadores dirigido por Galileo Escobedo González está analizando el uso del nopal para prevenir la obesidad y la diabetes tipo 2 desde el embarazo.

“Nuestro estudio lleva por título ‘Suplementación nutricional con nopal (Opuntia ficus-indica) en los primeros mil días de vida’.

En esta investigación participan académicos de las facultades de Medicina y Estudios Superiores Iztacala.

Así como estudiantes de programas de posgrado en Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Bioquímicas y Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM.

Además, profesionales de la salud de los institutos nacionales de Cardiología Ignacio Chávez y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como del Hospital de la Mujer.

Es decir, somos un grupo muy grande y heterogéneo”, destacó Escobedo González.

El nopal

El nopal crece en climas secos, semisecos y templados, a altitudes que van desde los 900 hasta los 2,240 metros sobre el nivel del mar.

Se cultiva principalmente en huertos localizados en las regiones áridas y semiáridas del país.

Es una gran fuente de fibra y tiene altos niveles de vitaminas A, C y K, además de calcio, potasio y magnesio.

Todo esto lo convierte en un alimento muy saludable que ayuda a mejorar la digestión, potenciar el sistema inmunológico y cuidar la salud de los huesos.

Primera etapa

Los primeros mil días de vida son esenciales para el crecimiento del bebé, por lo que ahora son considerados un punto clave en la investigación científica.

El estudio se divide en dos fases. La primera etapa está casi terminada en la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la FM.

Nunca se había investigado, desde un enfoque biomédico, cómo el consumo de nopal afecta a la descendencia.

Fibra de nopal

“Lo único que se sabía es que los productores de carne ovina dan a las ovejas una fórmula adicionada con fibra de nopal como alimento.

Con ella, las crías ganan masa muscular, pierden grasa visceral y presentan mejores niveles de glucosa y lípidos en la sangre.

Ése es el antecedente de nuestra investigación”, explicó el científico.

Escobedo González y su equipo consideraron que si la alimentación con fibra de nopal beneficia a los corderos, podría tener un impacto positivo a largo plazo en su metabolismo.

Experimento

Al experimentar con ratones C57BL/6, notamos que la dieta que incluía fibra de nopal no solo mejora los niveles de azúcar en la sangre, sino también los de leptina.

Esta es una hormona proteica que se encarga de regular cuánto comemos y nuestra sensación de saciedad, además de reducir la cantidad de grasa en el hígado.

Por lo tanto, si las ratas hembras ingieren fibra de nopal, su progenie presenta estas ventajas.

Esto es diferente a las crías de las ratas que solo tuvieron una dieta rica en carbohidratos y grasas saturadas, según lo mencionado por el investigador.

Con un plan alimentario basado en esta planta, podríamos tener niños y niñas más saludables.

Segunda fase

La segunda fase de la investigación comenzará pronto y se llevará a cabo con humanas.

El primer grupo de mujeres actuará como grupo control, lo que significa que no tendrán la dieta con fibra de nopal durante el embarazo ni después.

El segundo grupo de mujeres, que se encuentra en el tercer trimestre del embarazo, recibirá la fibra de nopal necesaria.

Deben licuar de dos a tres piezas de nopal con 120 mililitros de agua cada tercer día y consumir esta mezcla en ayunas hasta el parto.

Monitoreo

“Estaremos en comunicación constante con todas las mujeres y veremos los efectos de ambas dietas en su descendencia, una vez que ésta nazca y cada seis meses por dos años».

Galileo Escobedo afirma que esta estrategia alimentaria basada en el nopal podría ayudar a reducir la obesidad infantil en México.

“Habría niñas y niños más saludables y, por ende, adultos con una menor carga de comorbilidades desde los 25 o 26 años.

🌵 El nopal podría ser aprovechado para prevenir la obesidad y la diabetes tipo 2 desde la gestación.

Aquí, en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga estamos viendo ahora mismo pacientes de esa edad que llegan a consulta con diabetes tipo 2”.