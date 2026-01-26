Wedding se entregó a embajada de EE.UU precisa Sheinbaum

En México no hay operaciones conjuntas con EE.UU. Colaboración plena conforme a la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución: Sheinbaum

Regeneración, 26 de enero de 2026. La presidenta Sheinbaum atajó versiones y especies que circulan en redes sociales en torno a Ryan Wedding uno de los más buscados por EE.UU, quien se entregó a la embajada norteamericana en la Ciudad de México.

Se trata de exatleta olímpico canadiense al que los periodistas mexicanos describieron como «presunto líder criminal altísimo del narcotráfico que operaba en México».

Y es que los medios de desinformación afirmaron antípodas: Que la captura de Wedding fue producto de una operación especial con agentes de EE.UU.

Así como, precisamente, lo contrario: Que no hay ninguna colaboración entre nuestro país y la llamada Unión Americana.

Sheinbaum

Desde Palacio Nacional los periodistas le preguntaron a la presidenta sobre la veracidad de la fotografía del canadiense entregándose en la embajada norteamericana en México.

En su respuesta, Sheinbaum precisó que «estuvo aquí el director del FBI. Tenía planeado desde hace tiempo venir a México».

Par, «tener una serie de reuniones como parte de este Entendimiento de seguridad que se había planteado».

Días antes «se había detenido a uno de los 10 más buscados del FBI, por parte de las fuerzas federales del Gobierno de México.

«Por otro lado, esa misma madrugada se presentó ante la Embajada esta persona de origen canadiense, que se entrega en la Embajada por considerar ―de acuerdo a sus consideraciones―…

«…, que era mejor su entrega que siguiera bajo persecución; porque tiene un delito en los Estados Unidos o tiene carpeta de investigación, abierto un proceso en los Estados Unidos».

Entonces, se entrega en la Embajada.

Ahhhhh, queda claro…

«Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense: “hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona”.

En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Y después, lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México.

Después, hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso, relacionado con la reunión que se estaba teniendo en Estados Unidos, sobre la seguridad.

Esta persona se entrega en la Embajada.

«¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace ―»

«A los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades. Creo que mi esposa…”, en fin, todo lo demás.

“Este mensaje ha sido posteado por un representante. En el contexto de la fotografía, Mr. Wedding llegó caminando, a la Embajada en la Ciudad de México, por sus propios pies”.

Claro

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum aclaró que Ryan Wedding se presentó voluntariamente ante la Embajada de EE.UU. el jueves pasado.



Señaló que la prueba es una publicación del propio Wedding y subrayó que no hubo operativos conjuntos en México. 🇲🇽📄 pic.twitter.com/b2aJOYGZPL — Juncal Solano (@juncalssolano) January 26, 2026

Tiene que quedar muy claro porque, además, algunos comentócratas «les encanta andar diciendo lo contrario: no hay operaciones conjuntas en México».

O sea, los agentes de Estados Unidos, «del FBI, o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones, que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional».

«Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México».

«No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump».

Seguidamente, Sheinbaum precisó: «Lo que hay: información que se da, por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de EE.UU».

«.., respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos, solicitando la detención en México. Y, en todo caso, se hace la detención en México».

«Algunos de ellos, obviamente, también son del interés de México porque generan violencia en nuestro país», agregó.

ICE

Cabe destacar que seguidamente la prensa pidió a Sheinbaum declaraciones sobre las acciones de la Migra y las deportaciones.

-¿Habrá un llamado para los mexicanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos, para que se tomen precauciones?

–¿Se va a enviar algún tipo de colaboración en ese aspecto por parte del Gobierno mexicano, para garantizar la dignidad y la proscripción del pueblo mexicano en Estados Unidos?

«Sí, y a través de los Consulados —como lo hemos dicho— hemos desplegado todo el apoyo jurídico, legal y de información que se requiere a nuestros hermanos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos».

«Lo seguimos haciendo y lo vamos a fortalecer», subrayó la presidenta desde Palacio Nacional.