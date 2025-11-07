Fiesta de Culturas Comunitarias, 22 de noviembre, Zócalo

Más de mil 200 Niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios cantan en Yoltlajtoli: Voces Vivas. Para todos en el Zócalo: Sheinbaum

Regeneración, 7 de noviembre de 2025. Sheinbaum invita a la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025. Yoltlajtoli: Voces Vivas el próximo 22 de noviembre en el Zócalo.

“Es atención a las causas también, dar acceso a la cultura a todas y a todos y al mismo tiempo la defensa, el reconocimiento de las lenguas originarias a través de las niñas y los niños”

Sheinbaum

Por otra parte, se destaca que en el evento participarán más de mil 200 niñas, niños y adolescentes de distintas comunidades de pueblos originarios del país.

Esto, por parte de de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello durante las Mañaneras del Pueblo, se anunció la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025. Yoltlajtoli: Voces Vivas.

Infancias integrantes de la Orquesta Monumental de @CdmxPilares, interpretaron canciones en lengua purépecha y náhuatl, como parte de la presentación de la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 “Yoltlajtoli: Voces Comunitarias”.



“Cada vez que hablamos en náhuatl hablamos con el… pic.twitter.com/0KyzydVusb — Canal 22 México (@Canal22) November 7, 2025

Y, que se realizará el próximo sábado 22 de noviembre en el Zócalo capitalino y en el que participarán más de mil 200 niñas, niños y adolescentes de distintas comunidades del país.

Cabe destacar que Sheinbaum subrayó que forma parte del eje Atención a las Causas y que de manera simultánea representa una defensa y reconocimiento de las lenguas originarias.

“Los Semilleros Cuicallis que se presentan es un programa de la Secretaría de Cultura, del INPI, del Gobierno de la Ciudad de México».

«Esta hermosa presentación el 22 de noviembre, están todas y todos invitados».

«Eso es atención a las causas también, dar acceso a la cultura a todas y a todos y al mismo tiempo la defensa, el reconocimiento de las lenguas originarias a través de las niñas y los niños…»

«…, que es algo hermosísimo”.

Cantan

Así en Palacio Nacional se escuchó la interpretación de niñas y niños de la Casa Escolar de la Niñez Indígena «Antrop. Alfonso Caso» de Cuautempan, Puebla (Grupo de Escritura en Lengua Náhuatl).

Mismos, quienes cantaron “Zi döni San Juan” (Flor de San Juan) en lengua Hñähñu.

Así como al Coro Comunitario Cantoría Salmantina de Salamanca, Guanajuato, que interpretó “Male Rosita” (Querida Rosita) en lengua P’urhépecha.

Además de la Banda Comunitaria de Teotitlán del Valle, Oaxaca, que tocó variaciones de “Zandunga”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, detalló que, el presente año, en coordinación con el INPI se pusieron en marcha Cuicallis.

Esto es, Casas de Canto, en los cuales se trabaja con más de cinco mil niñas y niños como parte del programa de Cultura Comunitaria que creció 65 por ciento.

Ensable

Al tiempo que detalló que Cuicallis es un programa de ensambles corales, cuyo significado en náhuatl es “Casas de Canto” o “Casas del Poema”.

Como una referencia a los espacios prehispánicos de conocimiento y ofrenda sagrada. Lugares de enseñanza, creación y transmisión cultural, donde se formaban cantores, poetas y sabios.

#SheinbaumLíderMundial

🚨 SHEINBAUM LO LOGRÓ



Afirma nuestra PresidentA @Claudiashein que el Códice de Azcatitlán regresa de Francia para ser exhibido en México



Tenemos Mucha PresidentA… pic.twitter.com/YlfTKNxDIc — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 7, 2025

«…, en los cuales se aprendían cantos rituales, danzas, música, poesía y valores comunitarios».

Ahora los Cuicallis, además de reconstruir el tejido social y potenciar la creatividad en la infancia, preservan y fortalecen las lenguas originarias de las culturas vivas de México.

En 2025 se crearon 100 Cuicallis en 46 municipios de 12 estados.

Semilla

Los Semilleros de la Niñez Indígena, —grupos de formación artística que impulsa el programa Cultura Comunitaria en diversos estados del país.

A través de la música y la escritura creativa en lenguas indígenas— compartirán sus procesos creativos en una celebración colectiva en la que el arte se convierte en una herramienta de identidad, diálogo y construcción de paz.

Asimismo, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ⁠Adelfo Regino Montes, detalló que se trata de un trabajo colaborativo con la Secretaría de Cultura.

Lo anterior, asimismo para que también se ofrezca preparación musical en las mil 400 Casas de la Niñez Indígena.

Cabe destacar que se proporciona alimentación y hospedaje a alrededor de 84 mil niñas y niños de los pueblos originarios.