Francia ama a México proclama Macron ante Sheinbaum

De Gaulle visitó México hace 60 años. Macron encantador cita a Víctor Hugo: No Francia sino el imperio el que declaró la guerra a México

Regeneración, 7 de noviembre de 2025. En conferencia de prensa con la presidenta Sheinbaum, el presidente de Francia, Emmanuel Macron lució encantador en su discurso a la prensa.

Desde luego agradeció la invitación, mostró solidaridad con los damnificados por las lluvias extraordinarias y detalló inversiones en México.

Al mismo tiempo, se congració incluso con la República al deslindarse literariamente de la invasión francesa a México.

Francia

«Estoy encantado, junto con la delegación que me acompaña, de poder estar a su lado aquí en México para consolidar los vínculos que unen a nuestros dos países y nuestros dos pueblos».

Antes que nada, permítame, señora Presidenta, expresar la solidaridad de Francia, después de las violentas inundaciones que han devastado varios estados del país.

«Francia expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y también brindamos nuestro apoyo al pueblo mexicano durante estos difíciles momentos».

Seguidamente, recordó que se trata de la primera Visita Oficial de un Presidente francés, desde el 2014; más de 60 años después de la visita del General de Gaulle aquí a México.

«Nosotros continuamos escribiendo nuestras nuevas páginas de nuestra lengua y nuestra rica historia».

«México y Francia están unidos por el mismo espíritu de las luces y tenemos en común los valores de libertad, emancipación y dignidades».

República

Al reconocer que nuestra historia ha conocido momentos difíciles, recordó al poeta Víctor Hugo.

«Sin embargo, quisiera recordarles que, cuando Napoleón III enviaba tropas a México, otra Francia, la del poeta Víctor Hugo…»

«.., que estaba en exilio voluntario, brindaba su apoyo inquebrantable a la causa liberal mexicana en una carta que se hizo famosa. Él dijo:

“Usted sabe que estamos, que estoy con ustedes. No es Francia quien le ha declarado la guerra, es el imperio. Yo estoy con ustedes. Usted y yo combatimos contra el imperio, usted en su patria y yo en el exilio”.

Amante francés

«Francia ama a México. Festejaremos el año próximo dos siglos de relaciones diplomáticas forjadas por una admiración y amistad recíproca…»

«…, que siempre ha existido entre nuestros intelectuales y nuestros artistas, e impulsada por la confianza económica que nos une».

En la perspectiva de este bicentenario, iniciamos hoy un nuevo capítulo de nuestra alianza estratégica, que ya es intensa y queremos que sea todavía más global y más concreta.

Adoptamos una declaración y un plan de acción, y nos fijamos una nueva ambición de los objetivos comunes.

Punteo

Cabe destacar que seguidamente Macron enlistó dichos acuerdos «nuestro compromiso con un orden mundial basado en el respeto del derecho internacional».

Esto es, del multilateralismo, de la soberanía de los Estados y de los derechos humanos.

En un mundo cada vez más fragmentado, nos comprometemos a llevar adelante iniciativas comunes multilaterales.

«…, como la del encuadre que debe existir para el derecho de veto, en caso de crímenes de masa», subrayó.

Clima

Hemos evocado juntos nuestra voluntad común de luchar contra el cambio climático.

«Usted, señora Presidenta, como sabe mejor que nadie, como científica y antigua experta del IPCC, que la crisis climática existe, es innegable, y desgraciadamente sus efectos son cada vez más tangibles».

10 años después de la firma histórica de los Acuerdos de París, estamos convencidos de que» hay que continuar los esfuerzos e incluso redoblarlos».

Debemos acelerar nuestra adaptación para «hacer frente a los efectos devastadores de los fenómenos climáticos».

Nuestros países consolidarán también su acción en favor de la protección de las aguas de altamar y la biodiversidad, cuya desaparición es no solo alarmante.

Unidad

México comparte con Francia un compromiso común en favor de la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres a través de la diplomacia feminista.

«Gracias por participar tan activamente en la 4ª Conferencia Ministerial de las Diplomacias Feministas, que tuvo lugar recientemente en París, después de la de México de 2024″.

Y asentó: «La felicito, señora Presidenta, por aportar su impulso a esta iniciativa».

Por otra parte, sobre la consolidación «de nuestra alianza estratégica exige un impulso que le queremos dar a nuestra cooperación económica».

Así dijo que 700 empresas francesas en México generan 180 mil empleos directos y 700 mil empleos indirectos «espero que estas cifras aumenten todavía más mañana».

«…, primer empleador del país en el sector estratégico de la aeronáutica» dijo sobre las empresas francesas

Empleo.

Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores erigidos como una prioridad en el Plan México.

Es decir: la energía; los transportes, en particular, el ferroviario y el aeronáutico; la economía circular; la transición justa; la salud y la innovación.

Acabamos de reunirnos hace un momento con los empresarios de nuestros dos países.

«…, reactivar el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, una instancia de diálogo que ya ha dado sus frutos para acercar a nuestros dos países…»

«…,que permitirá aumentar nuestros intercambios económicos que alcanzaron, en 2024, 6 mil 800 millones de euros».

Acabamos de hablar de todo esto.

Cultura

Además de otros detalles sobre la economía en cuanto a la «cultura también está en el centro de nuestra alianza estratégica», dijo Macron.

«Nuestros países ya están vinculados por una larga historia de cooperación en asuntos patrimoniales».

Con respecto a los Códices, la Presidenta y yo hemos pedido a nuestros Ministerios de Cultura que pongan en marcha un grupo de trabajo que ya ha hecho varias propuestas:

El Códice Azcatitlan, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, se presentará el año que viene en México.

Esto, «en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países, con motivo de las ceremonias del bicentenario».

En las condiciones que «serán discutidas por el Grupo de Trabajo Franco-Mexicano sobre la Cooperación Patrimonial».

Esto tiene lugar en un marco más amplio de exposiciones, de intercambios, de programas de cooperación que deben crear nuevas oportunidades de cooperación científica, de intercambios de proyectos, y se inscribe en nuestras relaciones.

Por ejemplo, va a venir la comedia francesa, en 2026.

Vamos a consolidar las relaciones entre nuestras industrias culturales y creativas.

Con la señora Presidenta queremos impulsar, es una consolidación, una nueva dinámica en este año bicentenario, con respecto al patrimonio y la cultura.

México y Francia van a organizar juntas, en 2026, en el otoño, un gran Festival Cultural Franco-Mexicano, compuesto de eventos que van a celebrar la amistad entre nuestros pueblos y rendirán homenaje a la creatividad de los artistas de nuestros dos países.

La serie de acuerdos que estamos firmando hoy concretiza el acercamiento estratégico entre nuestros países.

Tenemos una alianza científica y técnica. Vamos a consolidar la capacitación en muchos ámbitos.

Participa

Las directoras y directores de nuestros principales centros de investigación, de las instituciones culturales, acompañan a esta Delegación y todos tienen el mismo deseo:

«…construir entre nuestros dos países una alianza todavía más robusta, más duradera y más resiliente», dijo.

Con México queremos construir un orden más justo al servicio de cierta idea del mundo, de la humanidad y del humanismo; «el humanismo que usted defiende, señora Presidenta, y que yo comparto también».

Es por eso, también, que esta visita es tan importante para nosotros, destacó.

«Una vez más, señora Presidenta, muchísimas gracias por su recibimiento, por la calidad de los intercambios que hemos tenido, por la fuerza de los documentos de alianza que hemos firmado».

«Y espero que podamos continuar esto en 2026, señora Presidenta, para seguir festejando el bicentenario de nuestras relaciones», finalizó.