Filipinas dice que a China usa cianuro en el mar disputado

El cianuro podría causar daño a la fauna marina y afectar el arrecife que sostiene un barco de guerra encallado por Manila

Regeneración, 13 de abril 2026– Filipinas sostiene que ha encontrado cianuro en embarcaciones chinas cerca de un atolón en disputa en el Mar de China Meridional, advirtiendo que esta sustancia podría ser empleada para «sabotear» las poblaciones de peces locales.

🚨 BREAKING: Philippines accuses China of using cyanide to poison waters around Ayungin Shoal in Spratly Islands, threatening marine life, Navy food source & BRP Sierra Madre warship stability.[1][3] #BreakingNews #Philippines #SouthChinaSea #SpratlyIslands pic.twitter.com/CkExbgBqeU — Archange Shadow (@Archange_Shadow) April 13, 2026

Confirmación

Funcionarios de seguridad de Filipinas anunciaron el lunes que los análisis de laboratorio confirmaron la existencia de la sustancia nociva.

La sustancia se encontraba en botellas confiscadas por la armada filipina el año pasado en Second Thomas Shoal, un arrecife sumergido en las islas Spratly del Mar de China Meridional.

Las autoridades hicieron notar que el cianuro podría acarrear consecuencias graves para la vida acuática.

Además, debilita el arrecife que sostiene un barco de guerra que Manila había encallado en el atolón para reforzar su reclamo marítimo.

Sabotaje

“Queremos recalcar que el uso de cianuro en el banco de arena de Ayungin es una forma de sabotaje que busca acabar con las poblaciones de peces locales.

Privando al personal de la marina de una fuente de alimento vital”, indicó Cornelio Valencia, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en una rueda de prensa.

El funcionario usó el nombre que Filipinas otorga al atolón.

Valencia añadió que el cianuro podría perjudicar el arrecife y «eventualmente, poner en riesgo» la estabilidad del barco de guerra.

Rechazo chino

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las acusaciones de Filipinas, describiéndolas como una «estrategia promocional».

“La parte filipina acosó ilegalmente a los barcos pesqueros chinos que realizaban sus labores de pesca habituales.

Se apoderó de los suministros de los pescadores y orquestó este supuesto incidente con cianuro. Su versión carece de toda credibilidad”, manifestó el portavoz Guo Jiakun.

Filipinas acusó a China de obstruir las misiones de reabastecimiento destinadas a las tropas a bordo del barco.

Incidente

Esto incluyó un incidente del 17 de junio de 2024 que se volvió violento y resultó en la pérdida de un dedo de un marinero filipino.

En diciembre de 2025, Filipinas aseveró que barcos de la guardia costera china dispararon cañones de agua contra pescadores filipinos cerca del disputado banco de arena de Sabina.

Esto causó lesiones a tres personas y provocó «daños significativos» en dos embarcaciones pesqueras.

China ha negado las acusaciones de agresiones durante esos encuentros y ha acusado a Filipinas de invadir sus aguas territoriales.

China’s Foreign Ministry has already refuted the Philippines’ false accusations.



Manila’s performances are always the same: when the empire is distracted, the colonial lapdog barks louder.



This “cyanide sabotage” stunt reads less like evidence and more like a neglected colonial… pic.twitter.com/Kjvgj7v22p — 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 (@OopsGuess) April 14, 2026

Discusiones

China y Filipinas llevaron a cabo discusiones de alto nivel el mes pasado sobre el Mar de China Meridional.

Explorando pasos iniciales hacia la cooperación en temas de petróleo y gas, así como medidas para fomentar la confianza en el mar, incluyendo la comunicación entre sus guardacostas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas declaró el lunes que el alcance de la cooperación entre los guardacostas sería limitado.

Y que «no contempla la cooperación en zonas operativas sensibles», agregando que no se habían realizado pláticas sobre patrullas conjuntas.

Afirmación

China afirma tener derechos sobre casi todo el Mar de China Meridional, abarcando territorios que son objeto de disputa por Brunéi, Malasia, Filipinas y Vietnam.

En 2016, un tribunal internacional tomó una decisión que indicó que las extensas demandas de Beijing no tienen respaldo en las leyes internacionales, una resolución que China no acepta.

Cada año, más de 3 billones de dólares en comercio marítimo pasan por esta importante ruta acuática.