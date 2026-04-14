Brugada Abandera Selección CDMX para Olimpiada Nacional

Clara Brugada anuncia becas permanentes y premios económicos de hasta 20 mil pesos para los medallistas olímpicos

Regeneración, 13 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación que representará a la Ciudad de México.

Durante el acto, Clara Brugada anunció apoyos económicos directos para quienes logren destacar en el medallero oficial nacional.

Los ganadores de preseas de oro recibirán un estímulo económico de 20 mil pesos por sus logros deportivos.

La mandataria busca incentivar el esfuerzo de los jóvenes talentos que competirán en las cuarenta y seis disciplinas olímpicas.

Brugada Molina puntualizó que los premios para plata y bronce serán de 15 mil y 10 mil pesos respectivamente.

Clara Brugada aseguró: “Hoy venimos a abanderarlos a ustedes, a los deportistas que van a competir en la Olimpiada Nacional”.

El gobierno capitalino también planea implementar un sistema de becas permanentes para todos los seleccionados de la gran ciudad.

“No se trata sólo de dar un apoyo ya que obtuvieron el triunfo, es apoyarlos permanentemente”, puntualizó la funcionaria.

Infraestructura y alto rendimiento

La administración local proyecta convertir a la capital en el polo deportivo más importante de todo el territorio mexicano.

La mandataria informó que las unidades territoriales conocidas como Utopías tendrán instalaciones aptas para las diversas disciplinas olímpicas actuales.

Se anunció la creación de una Utopía de Alto Rendimiento diseñada exclusivamente para los atletas más destacados actualmente.

Este centro especializado brindará soporte técnico y profesional para fortalecer el nivel competitivo de los seleccionados de alto nivel.

El objetivo es que los jóvenes cuenten con espacios dignos para entrenar cerca de sus hogares de manera gratuita.

Clara Brugada explicó: “Vamos a construir la Utopía de Alto rendimiento de la ciudad, en donde sea especialmente para ustedes”.

El proyecto busca democratizar el acceso al deporte de excelencia en las dieciséis alcaldías que conforman la gran metrópoli.

El gobierno se comprometió a mejorar la infraestructura existente para facilitar el cumplimiento de los sueños de la juventud.

Alianza estratégica por el deporte

La titular del Ejecutivo local convocó a formar una unión sólida entre autoridades, entrenadores y las familias capitalinas directamente.

Consideró que el deporte es el principal motor de cambio para mejorar el tejido social de la comunidad urbana.

La Jefa de Gobierno reconoció que el apoyo de los padres de familia es fundamental para el éxito competitivo.

Por ello, se comprometió a respaldar también a los entrenadores encargados de forjar a los nuevos campeones de México.

Brugada Molina exhortó a los competidores a dar su máximo esfuerzo representando con orgullo a la Ciudad de México.

Clara Brugada afirmó: “Para todo lo que requieran tienen aquí a su gobierno para apoyarlos, vayan muy contentos”.

La mandataria subrayó que el deporte previene adicciones y fomenta valores de disciplina en las nuevas generaciones de ciudadanos.

La delegación capitalina está integrada por más de mil deportistas listos para enfrentar este importante reto deportivo nacional.

Identidad y valotes competitivos

Javier Peralta detalló que los uniformes entregados representan la identidad y los valores de paz de la capital mexicana.

La delegación competirá en deportes diversos como ajedrez, natación, boxeo, taekwondo, gimnasia, atletismo y también en diversas artes marciales.

Camila Vega Gil recibió la bandera de la ciudad y realizó el juramento deportivo ante sus compañeros de equipo. La atleta pidió a sus colegas valorar el esfuerzo realizado para llegar a esta fase final de la competencia.

Por su parte, la dirigente del Comité Olímpico Mexicano resaltó el interés gubernamental por mejorar el desempeño deportivo local.

María José Alcalá Izguerra recalcó: “Que sigan siendo ustedes representantes y que sigan siendo los grandes ejemplos para tantos jóvenes”.

Las autoridades deportivas estatales aseguraron que se están renovando cientos de canchas en el marco del próximo Mundial.

La Ciudad de México busca consolidar una delegación sólida, preparada y unida bajo los principios del juego limpio.