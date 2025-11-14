Filipinas: Protestas por corrupción en gestión de tifones

Regeneración, 14 de noviembre de 2025. El presidente F. Marcos Jr señaló 37 sospechosos de corrupción en el sistema de atención a inundaciones en Filipinas.

Esto, tras protestas tras el paso de tifones Kalmaegi y ‘Fung-Wongen son más de 8.3 millones de afectados y 1.8 millones de desplazados.

E incluso, Cebú, Negros Occidental, Aurora, Albáy y Camarines Sur se encuentran entre las provincias más afectadas.

Esto, con miles de viviendas destruidas, cortes de electricidad, brotes de enfermedades y centros de evacuación saturados.

Filipinas

Por otra parte, en ese contexto Marcos dijo que una comisión independiente de investigación que creó ha presentado denuncias penales por malversación y corrupción y saqueo.

Esto es, un delito no excarcelable, contra los 37 sospechosos.

También denuncias penales contra 86 ejecutivos de empresas constructoras y nueve funcionarios del gobierno por presuntamente evadir impuestos.

Mismos que suman casi 152 millones de dólares.

Y es que precisamente se atribuye a la corrupción en una sucesión de proyectos de control de inundaciones de mala calidad.

E incluso defectuosos o inexistentes en todo el país uno de los más propensos a tifones mortales, inundaciones y fenómenos climáticos extremos.

Tifón

El tifón Kalmaegi dejó al menos 232 muertos la semana pasada, principalmente en inundaciones repentinas, así como 125 desaparecidos en la región central del país.

El supertifón Fung-wong azotó el norte de Filipinas apenas unos días después, dejando al menos 27 muertos, dos desaparecidos.

Así como millones de personas afectadas por inundaciones repentinas y graduales de tierra.

«Sé que antes de Navidad, los casos de muchos de los que fueron nombrados se concluirán y terminarán en la cárcel», afirmó Marcos.

Sin dar más detalles afirmó que se descubrirían más anomalías.

Las denuncias son sólidas y pretenden recuperar los cuantiosos fondos robados, dijo.

«No presentamos casos por aparenter», afirmó Marcos. «Presentamos casos para encarcelar a las personas».

Marcos habló en una conferencia de prensa televisada para informar sobre el progreso en una campaña que prometió en julio en su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Congreso.

El escándalo de corrupción ha desatado la indignación pública y protestas en las calles, incluida una planeada durante tres días desde este fin de semana y otra el 30 de noviembre.

Duterte

La vicepresidenta, Sara Duterte, quien ha tenido una amarga disputa política con Marcos, dijo que el presidente también debería rendir cuentas.

Lo anterior, por firmar el presupuesto nacional de 2025, que incluía asignaciones para proyectos de infraestructura afectados por las irregularidades.

“Tiene una gran deficiencia en su trabajo para la nación, por lo que puede meterse él mismo en la cárcel”, dijo Duterte a los periodistas el jueves.

El Consejo Antilavado de Dinero del gobierno ha emitido siete órdenes para congelar los activos de los sospechosos de corrupción.

Esto es, incluidas 1.671 cuentas bancarias, 144 propiedades inmobiliarias, 244 vehículos y otros activos por valor de 6.300 millones de pesos (107 millones de dólares), dijo Marcos.

“Será una señal importante, una señal saludable, ver que de verdad empezarán a entrar personas en la cárcel por el robo de propiedad pública”.

Esto dijo el embajador de Dinamarca en Filipinas, Franz-Michael Mellbin, en un foro empresarial en Manila donde se comentaron las irregularidades en el control de inundaciones.

Entre los proyectos de infraestructura que estaban siendo investigados por posibles anomalías se encontraban 9 mil 855 proyectos de control de inundaciones.

Mismos por un valor de más de 545.000 millones de pesos.

Fallecidos

Por otra parte, el número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.

En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.

La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6.9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.

Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.

Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.

En este contexto, la organización no gubernamental Acción Contra el Hambre ha reseñado que el ‘Kalmaegi’ y el ‘Fung-Wongen’ han dejado en conjunto más de 8.3 millones de afectados.

Asimismo 1.8 millones de desplazados, antes de alertar de que Cebú, Negros Occidental, Aurora, Albáy y Camarines Sur se encuentran entre las provincias más afectadas.

Esto, con miles de viviendas destruidas, cortes de electricidad, brotes de enfermedades y centros de evacuación saturados.