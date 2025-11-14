20 mil nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein salen a la luz

Donald Trump es un tema recurrente en correos electrónicos y mensajes de texto del círculo íntimo de Jeffrey Epstein

Regeneración, 14 de noviembre 2025– Mensajes de texto y correos electrónicos de Jeffrey Epstein, entre los más de 20 mil documentos publicados por la Cámara de Representantes, ofrecen una perspectiva de sus relaciones personales en los últimos años. En ellos se mencionaba repetidamente a Donald Trump.

Epstein y Trump

Los correos electrónicos muestran que Jeffrey y Trump conversaban frecuentemente.

En una publicación en su sitio de redes sociales, Trump arremetió contra los demócratas del Congreso que el miércoles divulgaron un correo electrónico de 2019…

…en el que Epstein escribió que el Sr. Trump «sabía de las chicas» , una acusación que Trump ha negado durante años.

«Los demócratas están tratando de volver a sacar a relucir el engaño de Jeffrey.

Porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y muchos otros temas»;

Escribió Trump, refiriéndose al cierre del gobierno federal que terminó el miércoles.

Steve Bannon

Existían cientos de mensajes de texto y correos electrónicos entre Bannon y Epstein que abarcaban una amplia gama de temas;

Incluyendo Oriente Medio, posibles acuerdos comerciales y varias conversaciones sobre cómo Epstein debía presentarse ante los medios de comunicación.

Varias de sus interacciones incluyen comentarios despectivos sobre Trump, y en un mensaje de texto se afirma que el presidente es «el peor negociador de la historia de la humanidad».

En un intercambio del 28 de junio de 2019 —apenas una semana antes del arresto de Epstein— le escribió a Bannon:

«Ahora puedes entender por qué Trump se despierta sudando en medio de la noche cuando se entera de que tú y yo somos amigos».

Último intercambio

El último intercambio de mensajes entre Bannon y Epstein tuvo lugar el 6 de julio de 2019, el día en que Eps fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro por agentes federales, acusado de tráfico sexual.

Epstein y Bannon comenzaron a intercambiar mensajes de texto temprano esa mañana, haciendo planes para filmar su futuro documental.

En un momento dado, Bannon le escribió a Epstein: «¿Si podemos organizarlo, podríamos filmar en la isla?».

Epstein respondió que sí. Horas más tarde, Epstein le escribió a Bannon: «¿Podemos hacerlo a última hora de la mañana, digamos a las 11?»

«¿No vas a venir?», le escribió Bannon a Epstein a las 4:37 pm de ese día. No hubo respuesta.

Unas dos horas después, arrestado.

Michael Wolff

Un día de noviembre de 2018, Wolff le escribió a Jeffrey que planeaba reunirse con Bannon la tarde siguiente mientras trabajaba en un próximo proyecto.

«Pensaba empezar con una conversación entre tú y Bannon sobre Trump», escribió Wolff.

Epstein también reenvió a Wolff un correo electrónico que originalmente había enviado a Kathryn Ruemmler.

En él, describía su opinión sobre la forma en que el Sr. Trump estructuraba sus negocios. Epstein escribió: «Donald en realidad no posee mucho, alquila su nombre».

Durante décadas, Epstein buscó y cultivó relaciones con personas poderosas y famosas , presentándose como un nexo entre la élite mundial.

En 2018, le presentó a Wolff al exfiscal independiente Kenneth Starr.

Kenneth Starr

Starr había dirigido las investigaciones contra Bill y Hillary Clinton y también había formado parte del equipo legal de Eps.

Wolff contactó a Starr mientras trabajaba en un libro sobre los problemas legales de Trump.

Epstein también tenía algo que decir al respecto, y en enero de 2019 le reenvió un correo electrónico que le había enviado a Ruemmler…

…en el que alegaba esquemas financieros vinculados a propiedades de Trump.

En su aparición el miércoles por la noche en un podcast de Daily Beast , Wolff dijo que Epstein y Trump tenían una «relación profunda» y compartían una obsesión con «mujeres, chicas, modelos».

Kathryn Ruemmler

Ruemmler, ahora ejecutiva de Goldman Sachs, fue socia del bufete de abogados Latham & Watkins durante los últimos años de la vida de Jeffrey.

Un portavoz de Goldman Sachs declaró a CBS News en octubre que la relación de Ruemmler con Epstein estaba relacionada con su trabajo en el bufete.

“Como ya hemos dicho anteriormente, y se ha informado repetidamente, la Sra. Ruemmler tenía una relación profesional con el Sr. Epstein…

…cuando era la presidenta global de la práctica de defensa e investigaciones de delitos de cuello blanco en Latham & Watkins”, dijo el portavoz.

En marzo de 2019, Ruemmler envió un mensaje de texto a Bannon describiendo una propuesta para un artículo periodístico que mejoraría la reputación de Epstein.

Epstein se refería a la propuesta como la «propuesta Ruemmler».

Artículo

La idea del artículo era abordar las críticas a un acuerdo de 2008 en el que Epstein se declaró culpable de un cargo estatal en Florida por proxenetismo de una menor de 18 años, y se cerró un caso federal.

«Lejos de… recibir un trato de favor, Epstein fue objeto de una investigación federal larga, agresiva y muy inusual.

Por lo que, en esencia, eran delitos locales de solicitud sexual», escribió al describir la «propuesta».

En sus comunicaciones con Ruemmler, Epstein también insinuó que tenía información comprometedora sobre el presidente.

«Ya ves, sé lo corrupto que es Donald», escribió Epstein.

«Supongo que la gente de negocios que no es abogada no tiene ni idea de lo que significa que tu intermediario se vuelva contra ti».

Refiriéndose a Michael Cohen, exabogado y «intermediario» del Sr. Trump, quien terminó cooperando con las investigaciones sobre su antiguo jefe.

Cohen cumplió condena en prisión por delitos financieros y por mentir al Congreso.