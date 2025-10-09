Fiscalía rechaza amparo de Hernán Bermúdez por La Barredora

Alejandro Gertz Manero confirmó que el exfuncionario promovió un amparo para evitar ser detenido por delitos federales

Regeneración, 8 de octubre 2025– Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, confirmó que Hernán Bermúdez Requena promovió un amparo para evitar que se ejecute una segunda orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Amparo

Sin embargo, el fiscal general afirmó que el amparo no evitará que el exfuncionario sea detenido por dichos delitos.

“Sí, promovió un amparo pero no le va a servir de nada”, respondió en la conferencia mañanera de hoy, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A finales de septiembre pasado, Hernán Bermúdez Requena promovió un amparo para evitar una segunda orden de captura en su contra.

Esta es por delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, que corresponden al fuero federal.

Esta acción legal fue registrada el 25 de septiembre y posteriormente dada a conocer el 30 de septiembre.

El Comandante H

Bermúdez Requena, conocido como El Comandante H, fue recluido en el penal del Altiplano tras su expulsión de Paraguay.

El Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal del Edomex admitió la demanda de garantías, aunque no se ha informado si se ha concedido la medida solicitada.

La orden de aprehensión corresponde a la causa penal 386/2025. Además, el exfuncionario solicitó otro amparo relacionado con su domicilio.

Logró que el Juzgado Octavo de Distrito en Tabasco otorgara una suspensión contra el aseguramiento de su vivienda, lo que mantiene el estatus del inmueble.

Bermúdez Requena, quien dirigió la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López…

…fue vinculado a proceso el 23 de septiembre por delitos adicionales de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

La Barredora

A esto se suma que ha sido señalado como líder de ‘La Barredora’, agrupación criminal de la que han sido detenidos varios miembros.

Entre los capturados se encuentran Carlos Tomás “N”, identificado como operador financiero y brazo derecho de Bermúdez Requena, detenido en Puebla;

Ulises P. M., supuesto segundo al mando, capturado en Tlajomulco de Zúñiga, quien accedió a un criterio de oportunidad;

Y Arturo “N”, apodado El Vampiro, arrestado en Tabasco, señalado como el tercer líder de la organización.