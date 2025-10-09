Atacante de sinagoga en Manchester afirma ser de ISIS

Al-Shamie, ciudadano británico, afirmó ser parte del Estado Islámico momentos antes de perpetrar el ataque en la sinagoga

Regeneración, 8 de octubre 2025– El atacante de la sinagoga de Manchester afirmó lealtad a ISIS. La policía dijo que Jihad al-Shamie llamó a los servicios de emergencia para declarar su lealtad al grupo armado mientras llevaba a cabo el ataque.

Statement from Chief Constable Sir Stephen Watson following an update from the Independent Office for Police Conduct. This comes after last week's attack at Heaton Park Synagogue. pic.twitter.com/5tQQKeNaTh — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 8, 2025

El hombre que atacó una sinagoga en Manchester, dejando dos judíos muertos, había prometido lealtad a ISIS durante el ataque, dijo la policía.

“Podemos confirmar que, en las etapas iniciales del ataque fuera de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park…

…el atacante hizo un llamado a la policía, afirmando jurar lealtad al Estado Islámico”, dijo la Policía Antiterrorista del Noroeste.

“Seguimos investigando todas las circunstancias y la motivación detrás de lo sucedido”.

Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de ascendencia siria, hizo la llamada telefónica después de atropellar con su coche a peatones.

Atacó a la gente con un cuchillo en la sinagoga del suburbio de Crumpsall en Manchester en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Explosivos

Agentes armados lo abatieron a tiros. Aparentemente portaba un cinturón explosivo, en el lugar de los hechos.

La policía aclaró posteriormente que el dispositivo no era explosivo. También informó que un agente disparó accidentalmente a una de las dos víctimas del ataque.

Adrian Daulby, de 53 años, recibió un disparo accidental cuando él y otros fieles atrincheraron la sinagoga para impedir la entrada de al-Shamie.

El ataque también mató a Melvin Cravitz, de 66 años, y dejó a otros tres hombres hospitalizados con heridas graves.

La semana pasada, Laurence Taylor, jefe de la policía antiterrorista, dijo que las autoridades creían que al-Shamie podría haber sido influenciado por una ideología extrema.

Pero no estaba en el radar de la policía antiterrorista ni había sido remitido al programa anti radicalización del Reino Unido, Prevent.

La policía dijo que tenía antecedentes penales y estaba en libertad bajo fianza por una presunta violación en el momento del ataque.

Mientras la policía investiga si al-Shamie recibió apoyo para llevar a cabo el ataque, arrestaron a seis personas en el área del Gran Manchester.

Apoyo

Esto, bajo sospecha de “comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo”.

El sábado, un tribunal concedió a la policía cinco días más para retener a cuatro de los detenidos.

Se trata de dos hombres de 30 y 32 años, y dos mujeres de 46 y 61 años, mientras que los otros dos fueron puestos en libertad.

La policía no ha identificado a los arrestados ni su conexión con al-Shamie.

La última revelación en el caso se produjo cuando comenzó en un tribunal de Preston un juicio contra dos hombres.

Fueron acusados ​​de haber planeado otro ataque inspirado por ISIS contra la comunidad judía en el Gran Manchester.

La policía del Gran Manchester dijo en un comunicado que no había ningún vínculo entre el juicio, en el que los acusados ​​fueron arrestados en mayo de 2024, y el ataque en Crumpsall.