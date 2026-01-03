Fondo de Cultura Económica Más Fuerte: Decreto Sheinbaum

El FCE absorbe funciones de la DGP para fortalecer el fomento a la lectura. Sin gasto extra y bajo austeridad republicana: Sheinbaum
Regeneración, 2 de enero de 2026.– ¡Libros para todas y todos! El FCE toma las riendas de la cultura lectora. La lectura no es un lujo, es un derecho. El gobierno federal lo sabe y acaba de dar un golpe en la mesa.
El 31 de diciembre se publicó en el DOF un decreto que transforma al Fondo de Cultura Económica (FCE).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó cambios profundos al artículo 2 del decreto de 1994.
Punto final a la duplicidad burocrática
¿Para qué tener dos oficinas haciendo lo mismo? La reforma incorpora funciones de la antigua Dirección General de Publicaciones.
Se busca «eliminar todo tipo de duplicidades» en la gestión pública. La eficacia administrativa es clave para la transformación.
El FCE ahora coordinará acciones con los tres niveles de gobierno. Las publicaciones llegarán a cada rincón del país.
A final de cuentas, se trata de «fortalecer el vínculo entre educación y cultura desde la infancia».
Datos que callan bocas: Producción histórica
No son solo palabras; hay números que respaldan esta decisión. Entre 2018 y 2025, el FCE rompió récords.
Se publicaron 3,777 obras, sumando un total de 21,940,563 ejemplares producidos. ¡Una barbaridad de libros!
La colección «25 para el 25» repartió más de dos millones de ejemplares en toda América Latina.
Esto es humanismo puro. Es llevar pensamiento crítico a los sectores más vulnerables de nuestra población.
Austeridad: Hacer más con lo mismo
Para los que se preocupan por el gasto, aquí les va el dato. No habrá ampliaciones presupuestales.
El decreto establece que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado. «No se autorizarán ampliaciones líquidas», dice el texto.
La estructura orgánica se ajustará mediante «movimientos compensados». No habrá aumentos en el capítulo de servicios personales.
Es la austeridad republicana en su máxima expresión. Menos dinero en salarios altos, más dinero en papel y tinta.
El «Segundo Piso» de la lectura
Esta medida responde directamente a los «Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación».
Específicamente, el compromiso 40 busca la «Promoción de círculos de lectura en todos los ámbitos».
La meta es clara: crear más salas de lectura, bibliotecas populares y libros a muy bajo costo para el pueblo.