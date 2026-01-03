Fondo de Cultura Económica Más Fuerte: Decreto Sheinbaum

El FCE absorbe funciones de la DGP para fortalecer el fomento a la lectura. Sin gasto extra y bajo austeridad republicana: Sheinbaum

Regeneración, 2 de enero de 2026.– ¡Libros para todas y todos! El FCE toma las riendas de la cultura lectora. La lectura no es un lujo, es un derecho. El gobierno federal lo sabe y acaba de dar un golpe en la mesa.

El 31 de diciembre se publicó en el DOF un decreto que transforma al Fondo de Cultura Económica (FCE).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó cambios profundos al artículo 2 del decreto de 1994.

Te invitamos a ver la entrevista de @jenarovillamil a @Taibo2 y a @EzraAlcazar, del @FCEMexico, sobre la colección de libros #25ParaEl25 y su distribución gratuita en América Latina.



🎥 #VersionesPúblicas: 25 para el 25. Despertar la curiosidad.

📅 Domingo 28 de diciembre,… pic.twitter.com/iHyvDTpZI7 — SPR México (@SPRMexico) December 28, 2025

Punto final a la duplicidad burocrática

¿Para qué tener dos oficinas haciendo lo mismo? La reforma incorpora funciones de la antigua Dirección General de Publicaciones.

Se busca «eliminar todo tipo de duplicidades» en la gestión pública. La eficacia administrativa es clave para la transformación.

El FCE ahora coordinará acciones con los tres niveles de gobierno. Las publicaciones llegarán a cada rincón del país.

A final de cuentas, se trata de «fortalecer el vínculo entre educación y cultura desde la infancia».

¡Recuerda que un ejemplar de #25ParaEl25 te está esperando en cualquier librería #FondoEducal! 📚🎉 #RepúblicaLectora pic.twitter.com/vVpV7522Wo — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) December 24, 2025

Datos que callan bocas: Producción histórica

No son solo palabras; hay números que respaldan esta decisión. Entre 2018 y 2025, el FCE rompió récords.

Se publicaron 3,777 obras, sumando un total de 21,940,563 ejemplares producidos. ¡Una barbaridad de libros!

La colección «25 para el 25» repartió más de dos millones de ejemplares en toda América Latina.

Esto es humanismo puro. Es llevar pensamiento crítico a los sectores más vulnerables de nuestra población.

📚✨ ¡Llévate un libro gratis en tu Tienda #SUPERISSSTE más cercana!



Con el propósito de fomentar la lectura y la cultura, la familia SUPERISSSTE se suma a la iniciativa “25 para el 25”, impulsada por el @GobiernoMX y el @FCEMexico.



Encuentra los 27 títulos de la colección… pic.twitter.com/p1bNMldmCe — SUPERISSSTE (@TUSUPERISSSTE) December 24, 2025

Austeridad: Hacer más con lo mismo

Para los que se preocupan por el gasto, aquí les va el dato. No habrá ampliaciones presupuestales.

El decreto establece que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado. «No se autorizarán ampliaciones líquidas», dice el texto.

La estructura orgánica se ajustará mediante «movimientos compensados». No habrá aumentos en el capítulo de servicios personales.

Es la austeridad republicana en su máxima expresión. Menos dinero en salarios altos, más dinero en papel y tinta.

El «Segundo Piso» de la lectura

Esta medida responde directamente a los «Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación».

Específicamente, el compromiso 40 busca la «Promoción de círculos de lectura en todos los ámbitos».

La meta es clara: crear más salas de lectura, bibliotecas populares y libros a muy bajo costo para el pueblo.