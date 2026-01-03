Sheinbaum finaliza programa para regularizar autos chocolate

2 millones 900 mil autos regularizados. Recaudo de 5 mil 313 millones de pesos destinados a la pavimentación de municipios: Sheinbaum

Regeneración, 2 de enero de 2026– El gobierno de Claudia Sheinbaum recortó el tiempo de vida del programa de regularización de autos usados que fueron importados de manera irregular desde 2022.

Consideró que se había cumplido con los objetivos sociales de este programa, la regularización permitió mayor seguridad ciudadana y lo recaudado se utilizó en obras para 15 entidades federativas participantes.

Además, desde luego, los señalamientos de la industria automotriz. En si, la presidenta indicó que se detectaron algunos abusos, aunque con balance exitoso:

Decreto

Este cambio se realizó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En este documento, la presidencia de la República cancela el Acuerdo que dictaba acciones sobre la importación definitiva de vehículos usados.

Además, se modifica otro decreto que promovía la regularización de vehículos de origen extranjero.

Esto revierte la disposición publicada en noviembre que había extendido el plazo de importación hasta diciembre de 2026.

Cierre del programa de AMLO

Con esta medida se completa el cierre de un programa que se inició en 2022 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), este programa generó corrupción y servía como herramienta para el contrabando.

“Según datos del Registro Público Vehicular, estos decretos permitieron la regularización, hasta el 25 de noviembre de 2025, de 2 millones 987,839 vehículos.

Seguridad jurídica

Esto proporcionó seguridad jurídica y protegió el patrimonio de los ciudadanos, así como ayudó a asegurar la seguridad pública.

Al facilitar la identificación de los dueños de estos vehículos, se buscaba prevenir su uso en actividades delictivas”, explica el decreto.

Es importante recordar que este programa operó en 16 estados de la república:

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Contrabando

El programa incentivaba la llegada de autos «chatarra», ya que con el pago de 2,500 pesos al gobierno federal se podía obtener un comprobante de regularización.

Esto permitió que las 16 entidades emitieran placas para que estos vehículos pudieran circular o ser comercializados.

Esto generó una sobreabundancia de autos chatarra en el mercado formal.

Ahora, la importación de vehículos se llevará a cabo bajo las normas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Requisitos

Este acuerdo establece requisitos de antigüedad y condiciones físico-mecánicas para que los vehículos puedan circular en el territorio mexicano.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, afirmó que esta decisión del gobierno de Sheinbaum “dará certidumbre al mercado interno y un ingreso ordenado de las unidades usadas”.

Esto ocurrió al celebrar la anulación del decreto que permitía la regularización de vehículos usados que fueron introducidos al país de manera ilegal.

Aclaró que aquellas personas que deseen legalizar un automóvil usado que provenga del extranjero tendrán que ajustarse a las normas de entrada de vehículos usados.

Regulación

Esto es válido para autos de Estados Unidos y Canadá y se utiliza para regular la importación permanente de automóviles usados.

Esto se realiza bajo el T-MEC, que fija restricciones de antigüedad y requisitos físico-mecánicos para que los vehículos puedan operar en México.