Fósforo Blanco Quema la Tierra: El Hambre en Líbano

El fuego y el fósforo blanco de Israel han destruido 7.2 millones de m² de cultivos en el sur de Líbano. El 30% de la población sufre escasez.

Regeneración, 11 de noviembre de 2025.– El sur del Líbano arde por enésima vez. La temporada de incendios se agrava con los ataques. Los proyectiles israelíes empeoran la crisis.

Muchos de estos contienen fósforo blanco prohibido. El Gobierno del Líbano lo ha denunciado ante la ONU. Este químico causa quemaduras severas y grandes siniestros.

Un residente describe así la vida diaria. «Uno vive al límite, con bombardeos diarios», afirma.

🚨 🇱🇧 El Líbano en llamas



🔥 El sur del país sufre por segundo día consecutivo grandes incendios forestales. La situación más alarmante es la rápida propagación del fuego, impulsada por los fuertes vientos, que ya amenaza zonas residenciales pic.twitter.com/mKVONoBG8X — Fraymeri Hernández (@FraymeriH92879) November 11, 2025

Golpe a la Tierra

En consecuencia, el fuego ha destruido la agricultura libanesa. La crisis rural se agudiza desde hace más de un año. La ONU documenta la destrucción del campo.

Asimismo, se han quemado 7.2 millones de metros cuadrados. Esta superficie corresponde a tierras cultivadas básicas. Se ha perdido ganado por los bombardeos directos.

Organizaciones como Acción contra el Hambre alertan sobre el desastre. La violencia dificulta el acceso a las cosechas.

🇱🇧🇮🇱| Nuevos ataques de la entidad sionista israelí contra el sur del Líbano. #Israel #Liban



La entidad sionista 🇮🇱 sigue sus agresiones 🇵🇸🇱🇧, solo que ahora en modo silencioso. Con la tapadera llamada "Cese de fueto". pic.twitter.com/NB4LacAukM — 🔻🇲🇷 MADIBA.🇪🇭🇩🇿🇵🇸🇲🇽🇿🇦 (@MADIBA1150270) November 10, 2025

Desplazamiento e Inseguridad Alimentaria

Los agricultores están desplazados de sus cosechas vitales. Por lo tanto, la seguridad alimentaria de la nación colapsa. El 30% de la población sufre escasez grave de alimentos.

Massive fires in Lebanon last night started by the occupation.



Ancient trees and wildlife destroyed. The occupation does not love the earth, they are pure evil. pic.twitter.com/6NQAeMqrCT — Taghrid Al-Mawed 🇵🇸🇱🇧🇮🇷🇾🇪 (@TaghridAlMawed) November 11, 2025

La FAO reporta esta cifra crítica al inicio de 2025. Además, la situación no es nueva ni es estable para nadie. Las infraestructuras de riego están destruidas.