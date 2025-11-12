Derechización de Gen Z y la marcha del 15 de noviembre

Contraste de marchas de Gen Z: Marcha del 8 de noviembre se deslindó de la ‘derechización’ de la marcha del 15 de noviembre.

Regeneración, 11 de noviembre de 2025.– Una fractura discursiva divide las manifestaciones contra la inseguridad en la capital. El pasado sábado 8 de noviembre, el movimiento autodenominado Generación Z México tomó las calles.

Este grupo de jóvenes se desmarcó con firmeza de la agenda de la marcha convocada para el 15 de noviembre.

El contingente del 8-N se presentó como «apartidista» y «puros ciudadanos». Su convocatoria se centró en la exigencia de «un México más justo, seguro y libre de corrupción».

Cifras y Restricciones

La movilización del 8 de noviembre tuvo una participación modesta. Se reportó la asistencia de «más de 300 personas».

El trayecto inició en el Ángel de la Independencia y tuvo como destino el Zócalo. 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contuvieron a los manifestantes.

La SSC-CDMX argumentó actividades culturales, incluyendo un concierto, para el cierre. Los manifestantes solo alcanzaron el Hemiciclo a Juárez.

Fantasma de la Derechización y el 15-N

Ahora bien, la crítica central de los jóvenes que marcharon el 8-N se dirige al intento de apropiación. Acusan de «simulación y apropiación» en torno al movimiento.

El colectivo Generación Z México denunció el uso de su plataforma para fines políticos ajenos.

Esto ya que la derecha intentado ligar el movimiento a demandas como la destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En consecuencia, el movimiento del 8-N insiste en su carácter meramente civil. Reitera su rechazo a la violencia y a la impunidad sin asociarse a ningún partido político.

✅✅✅TEPIC, MEXICALI, URUAPAN, JALISCO, NUEVO LEÓN, SONORA Y CDMX YA TIENEN MARCHAS DE LA GENERACIÓN Z PROGRAMADAS

👇👇👇



Al menos 7 estados de la república tienen marchas de la Generación Z programadas. Se pide a toda la ciudadanía a asistir o mostrar su apoyo colocando un… pic.twitter.com/ipySAwsPh0 — México a la Derecha (@MexicoalDerecha) November 5, 2025

Dada la viralización y el eco que hacen personalidades de derecha, la protesta del 15 de noviembre es percibida como una «derechización» de su agenda original.