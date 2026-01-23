Frankenstein de Guillermo del Toro: Nominaciones al Oscar

La película Frankenstein de Guillermo del Toro recibe nueve nominaciones al Oscar 2026. Conoce las categorías y detalles de la edición 98

Regeneración, 22 de enero de 2026.– La Academia de Hollywood reconoce una vez más el talento del director mexicano Guillermo del Toro. Su más reciente obra obtuvo nueve menciones para la próxima entrega de premios.

La película Frankenstein competirá en la categoría de Mejor Película. Este anuncio se realizó este jueves durante una ceremonia en Los Ángeles.

La cinta destaca en múltiples apartados técnicos y creativos fundamentales. Frankenstein figura en las ternas de mejor guion adaptado y mejor fotografía.

También buscará la estatuilla por diseño de producción y vestuario. El equipo de maquillaje y peluquería recibió un reconocimiento importante. La producción también fue nominada en las categorías de sonido y música.

Jacob Elordi y la competencia estelar

El actor Jacob Elordi destaca en la lista de nominados. Elordi competirá por el Oscar como mejor actor secundario por su papel. La competencia en esta edición 98 de los premios será muy intensa.

La película Pecadores lidera la ceremonia con un récord histórico de dieciséis menciones. Superó las marcas establecidas previamente por cintas como Titanic y La La Land.

Panorama del cine internacional en Hollywood

Otras producciones importantes también recibieron múltiples candidaturas este año. La cinta Una Batalla Tras Otra ocupa el segundo lugar con trece menciones. Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro están nominados por sus actuaciones en dicha obra.

El cine latinoamericano tiene una fuerte presencia con la película brasileña El Agente Secreto. Esta producción compite por mejor película y mejor película internacional.

🇲🇽🎬 ¡México va por el Oscar 2026!



🏆 Guillermo del Toro: Mejor Película y Guion Adaptado (#Frankenstein). 🏆 Cruz Contreras: Película Animada (#KPopDemonHunters). 🏆 Ivel Hernández: Efectos Visuales (#Avatar).

¡Mucho éxito a nuestros líderes en el cine!https://t.co/CH1rV7QgwK pic.twitter.com/rzKWnX9g4S — Líderes Mexicanos (@LideresMexicano) January 22, 2026

Rumbo a la noche más importante del cine

La lista completa de nominados ya genera una gran expectativa mundial. Los premios Oscar se entregarán el próximo 15 de marzo en Hollywood. Esta gala promete ser un evento histórico para el cine contemporáneo.

Guillermo del Toro consolida nuevamente su posición como un referente cinematográfico global. El mundo del espectáculo espera con ansias conocer a los grandes ganadores.

Trayectoria y legado del cineasta tapatío

Guillermo del Toro es uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo. El cineasta mexicano ha ganado tres premios Oscar durante su destacada trayectoria.

En 2018 hizo historia con la película La Forma del Agua. Dicha cinta obtuvo el premio a Mejor Película y Mejor Director. Posteriormente triunfó en 2023 con su versión animada de Pinocho.

Su carrera inició con éxitos nacionales como la película Cronos en 1993. Del Toro es conocido por su fascinación por los monstruos y la fantasía. Ha logrado un equilibrio único entre el cine de autor y las grandes producciones.

Con Frankenstein el director alcanza un total de nueve nominaciones personales acumuladas. Su visión artística continúa cautivando a la crítica y al público internacional