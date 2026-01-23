Puebla Tendrá Parque de Economía Circular

Nuevo Parque de Economía Circular en Puebla. El gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan el reciclaje

Regeneración, 22 de enero de 2026.– Puebla se convertirá en un referente nacional de sustentabilidad. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Parque Ecológico y de Reciclaje. Este proyecto forma parte de una estrategia federal de protección ambiental. El gobernador Alejandro Armenta confirmó su total respaldo a esta iniciativa.

¿Qué es la economía circular y cómo funciona?

La economía circular es un modelo de producción y consumo responsable. Busca compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales. El objetivo principal es extender el ciclo de vida de los productos. Se contrapone al modelo lineal tradicional de usar y tirar.

Este sistema prioriza el aprovechamiento de recursos desde su diseño inicial. Busca reducir los residuos al mínimo posible en cada proceso. Cuando un producto llega al final de su vida, se reintroduce al mercado. Los materiales se mantienen dentro de la economía de forma productiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el Plan Circular de Reciclaje en Puebla, cuyo objetivo es reutilizar desechos como vidrio, PET, entre otros. Además, mostró ejemplos de los que ya funcionan en CDMX.

Beneficios integrales para la sociedad y el planeta

Este modelo genera ventajas económicas, ambientales y sociales de gran impacto. Reduce significativamente la presión sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Mejora la seguridad en el suministro de materias primas esenciales. La economía circular fomenta la innovación y la competitividad empresarial.

A nivel social, este esquema impulsa la creación de empleos especializados. Genera mayor bienestar al reducir la contaminación en las comunidades. Los ciudadanos acceden a productos más duraderos y de mayor calidad. El ahorro de energía es otro beneficio clave para el estado.

Puebla será sede del Parque de Economía Circular impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para reciclar residuos y generar desarrollo sustentable.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que el proyecto fortalecerá el medio ambiente y el bienestar en el estado.

Transformación de residuos en recursos útiles

El proyecto en Puebla procesará diversos tipos de materiales desechados. Por ejemplo, las llantas usadas servirán para construir nuevos caminos. También se contempla la recuperación de hilos a partir de ropa vieja. Esta acción busca revitalizar la industria textil poblana de forma responsable.

Los plásticos se utilizarán para la producción de combustibles alternativos. El cascajo tendrá una segunda vida en la fabricación de cemento. Puebla apuesta por una visión innovadora del desarrollo económico. Esta estrategia reduce el impacto ambiental y genera riqueza local.

Estamos comprometidos con el medio ambiente y con un manejo responsable de los residuos, por ello construimos la estación de transferencia y planta de selección en Azcapotzalco, es la más moderna de América Latina. Ya estamos construyendo una segunda en GAM.

Rescate de espacios naturales y visión social

El gobernador Alejandro Armenta criticó la visión de administraciones pasadas. Señaló que anteriormente solo buscaban beneficios económicos personales. Los gobiernos neoliberales proyectos de trascendencia para el pueblo. Hoy la prioridad es el rescate de los recursos naturales.

Un ejemplo claro es la iniciativa denominada FertiPue. Este programa retirará el lirio acuático del Lago de Valsequillo. Dicha planta se transformará en adoquín para pavimentar comunidades. Puebla avanza hacia un futuro más limpio y próspero.