Frente frío 41 provocara fuertes lluvias en Edomex y CDMX

Se espera que disminuya la estabilidad del clima en el centro del país, con tormentas en la CDMX y el Valle de México

Regeneración, 17 de marzo 2026– La llegada del Frente Frío 41 podría desencadenar lluvias en la Ciudad de México y el Valle de México en los próximos días, según los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional, que indican una mayor inestabilidad atmosférica en esta región.

Frente Frío 41

Este fenómeno forma parte de la temporada de invierno 2025-2026.

Al interactuar con la humedad que proviene del Golfo de México, puede causar lluvias, chubascos y descargas eléctricas en diversas entidades del centro del país.

Este tipo de sistemas tiende a provocar cambios bruscos en el clima: mañanas frías, tardes cálidas y episodios de lluvia con actividad eléctrica en el Valle de México.

Esto se basa en informes meteorológicos y estudios climáticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Tormentas

Los expertos destacan que el sistema frontal y la inestabilidad del clima aumentan la probabilidad de tormentas convectivas en la capital.

Los frentes fríos se producen cuando una masa de aire frío desplaza a una masa de aire cálido.

Este encuentro provoca nubosidad, vientos y lluvia en distintas regiones.

En este contexto, la Ciudad de México podría experimentar:

Momentos de chubascos por la tarde o noche.

Posibles descargas eléctricas.

Vientos moderados.

Temperaturas frías por la mañana y cálidas por la tarde.

Condiciones

Estas condiciones de clima han sido comunes durante el paso de frentes fríos recientes en el país, que han traído lluvias en el centro y este del territorio.

Para el Valle de México, los pronósticos meteorológicos suelen mostrar un patrón habitual durante la llegada de estos sistemas frontales:

Cielo parcialmente nublado a nublado en la tarde, con posibilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

Informes

De acuerdo con informes climáticos recientes, las temperaturas en la Ciudad de México generalmente varían entre 10 y 12 °C como mínima y entre 26 y 28 °C como máxima.

Además, se espera que haya vientos de 10 a 20 km/h, con ráfagas más fuertes en algunos momentos.

Estas condiciones pueden generar cambios rápidos en el clima, con mañanas frías y tardes con formación de nubes de tormenta.