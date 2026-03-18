Limpieza de playas por hidrocarburos está en un 85%: Pemex

Pemex dice que desde que identificaron hidrocarburos en el Golfo de Mexico, se hacen operaciones para contener el problema

Regeneración, 17 de marzo 2026– Las tareas de limpieza en las playas de Veracruz y Tabasco afectadas por hidrocarburos alcanzaron un progreso estimado del 85 por ciento, tras la recolección de cerca de 91 toneladas de desechos contaminados por petróleo por las brigadas en la zona, según reportes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Comunicado

En un comunicado, la compañía petrolera explicó que estas acciones son parte de un operativo que involucra a agencias federales.

El objetivo colectivo es controlar la emergencia ambiental detectada cerca de las costas del Golfo de México.

Según el informe oficial, las tareas han permitido retirar residuos de hidrocarburos en varias playas de Veracruz.

Igualmente, se ha logrado evitar la dispersión de la contaminación hacia otras áreas del litoral.

Actividades

Específicamente, Pemex mencionó que las actividades comenzaron en diversos lugares de Veracruz a partir del 5 de marzo.

Inicialmente en Playa Barrillas, y luego se ampliaron a Playa Linda, Playa Jicacal y la Laguna del Ostión.

En estas zonas, se movilizaron alrededor de 210 trabajadores organizados en diferentes equipos.

Ellos recolectaron cerca de 40 toneladas en Playa Barrillas, 20 toneladas en Playa Linda, 30 toneladas en Playa Jicacal y una tonelada adicional en la Laguna del Ostión.

Residuos

Los residuos han sido llevados a celdas temporales para su manejo y disposición final.

En Tabasco, los esfuerzos de limpieza se han enfocado en áreas como Barra de Tupilco y Arroyo Verde, en el municipio de Paraíso.

También en las playas de los ejidos Sinaloa y El Alacrán, así como en la comunidad de Manatinero, en Cárdenas.

La Secretaría de Marina (Semar) activó el pasado 14 de marzo el Plan Local de Contingencias para supervisar las tareas de limpieza y monitoreo del litoral.

Operativo

En el operativo también participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Además de la Coordinación Nacional de Protección Civil, autoridades estatales y comunidades locales.

Simultáneamente, las autoridades federales han realizado sobrevuelos y recorridos marítimos y terrestres para evaluar las condiciones del litoral.

Contención

Pemex destacó que desde que se identificó el hidrocarburo en el Golfo de México, se llevaron a cabo operaciones de contención mar adentro con embarcaciones especializadas.

Esto ayudó a prevenir una mayor dispersión del contaminante hacia las costas.

Las autoridades siguen investigando para identificar el origen del hidrocarburo que ha llegado al litoral.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha solicitado información a distintas empresas del sector.

Mientras tanto, las dependencias federales llevan a cabo análisis de corrientes marinas, monitoreo satelital y trabajos en campo para localizar la fuente de la contaminación.