Fricciones entre guardia costera china y embarcaciones filipinas

China y Filipinas se disputan el Mar Meridional, la tensión después de ataques chinos a buques filipinos denunciados por Manila

Regeneración, 17 de septiembre 2025– El gobierno de Manila denunció que la versión china sobre una supuesta colisión y violación territorial es “propaganda”, y pidió a la comunidad internacional vigilar el incremento de las acciones coercitivas de Beijing.

La Guardia Costera de China disparó cañones de agua contra embarcaciones de Filipinas cerca del disputado Atolón Scarborough en el mar Meridional.

Un nuevo episodio de confrontación que subraya la tensión por la soberanía y los derechos de pesca en la región.

The #Philippines should immediately stop infringement and provocations surrounding #China's #HuangyanIsland, and must not challenge China's firm determination to safeguard its legitimate rights and interests, said Chinese officials. #SouthChinaSea (Video: China Coast Guard)… https://t.co/g4diPvMVFV pic.twitter.com/efYzIUrqCZ — China Daily (@ChinaDaily) September 17, 2025

Incidente

El incidente ocurre apenas una semana después de que China aprobara un plan para convertir el atolón en una “reserva natural nacional”.

Una decisión que constituiría una prueba directa a la respuesta de Manila sobre los derechos en el área de 150 kilómetros cuadrados.

El portavoz de la guardia costera china, Gan Yu, señaló que la operación filipina involucró más de diez embarcaciones.

Con ello, acusó a los navíos de Manila de “invadir ilegalmente aguas territoriales de China en el Atolón Scarborough desde diferentes direcciones”.

Según el funcionario, la embarcación filipina 3014 “ignoró las advertencias solemnes de la parte china y embistió deliberadamente a un buque guardacostas chino”.

Gan informó que los agentes chinos implementaron medidas como advertencias verbales, restricciones de ruta y el uso de cañones de agua para repeler a las embarcaciones.

Filipino's burning Chinese flags in front of the Chinese embassy!



Reason: Increasing Chinese aggression over the Philippines' territory in the #SouthChinaSea & the #WestPhilippineSea.



The message was clear: the Philippines will not bow to China's bullying.1/4 @KustomsDavince pic.twitter.com/H5N1wSTTob — Will Cheng (@wuchengwu0) September 16, 2025

Denuncia

El gobierno de Manila denunció que la versión china sobre una supuesta colisión y violación territorial es “propaganda”.

Pidió a la comunidad internacional vigilar el incremento de las acciones coercitivas de Beijing.

“La guardia costera de China implementó medidas de control contra los barcos filipinos de acuerdo a la ley”, explicó Gan en su declaración oficial.

Por su parte, un portavoz del Consejo Marítimo de Filipinas desmintió la versión china, calificando la declaración como “otro caso de desinformación y propaganda china”.

Manila reiteró que sus embarcaciones actuaron con base en sus derechos y jurisdicción amparados bajo el derecho internacional.

La importancia del Atolón Scarborough radica no solo en su valor estratégico sino también en su riqueza pesquera.

Espacio marítimo

Ambos países consideran el área parte fundamental de su espacio marítimo, y la disputa se inserta en un contexto regional aún más amplio:

China reclama casi la totalidad del Mar Meridional, lo que se superpone con las zonas económicas de Filipinas, Brunei, Indonesia, Malasia y Vietnam.

Chinese coast guard ships "welcomed" Filipino ships with water cannons.



It can be seen that China is becoming increasingly impatient with the Philippines' constant provocation. pic.twitter.com/IOol4DlG6G — DaiWW (@BeijingDai) December 9, 2023

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en contra de las reclamaciones chinas.

Declaró que “las amplias pretensiones de China en la región no están sustentadas en el derecho internacional”.

Sin embargo, Beijing rechaza ese dictamen y ha intensificado su presencia en los numerosos arrecifes y islas del área.

He desarrollado infraestructuras, patrullajes y nuevas normativas como la reserva natural propuesta la semana pasada.

Mar Meridional

El Mar Meridional es clave para la seguridad y el comercio global, siendo paso de más de tres billones de dólares en mercancías cada año.

La falta de resoluciones claras y la acumulación de incidentes incrementan la preocupación en la comunidad internacional sobre el riesgo de una escalada.

Hasta ahora, tanto China como Filipinas han mantenido la confrontación en el plano de acciones marítimas y declaraciones.

Mientras, la disputa sobre el Atolón Scarborough se mantiene como uno de los focos más sensibles de la región.