Cero impunidad: Sheinbaum sobre el caso Bermúdez Requena

Expulsa Paraguay a Bermúdez Requena. La búsqueda de la verdad y la aplicación estricta del principio de cero impunidad: Sheinbaum

Regeneración, 17 de septiembre de 2025. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado cero impunidad en el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, detenido en Paraguay.

A través de sus declaraciones, la mandataria ha trazado una línea de acción clara: la búsqueda de la verdad y la aplicación estricta del principio de cero impunidad.

Requena y la inteligencia

La detención de Bermúdez, sobre quien pesa una orden de aprehensión, es el resultado de un «trabajo muy importante, sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia«, señaló la Presidenta.

El exfuncionario, presunto fundador del grupo delictivo «La Barredora», fue localizado en Sudamérica, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya trabaja para acelerar su extradición a México, donde deberá enfrentar su juicio.

En sus propias palabras, Sheinbaum expresó la importancia de esclarecer la historia completa.

🚨 Hoy expulsamos a un capo mexicano vinculado al CJNG



Trasladamos y entregamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, uno de los principales objetivos criminales de México.



Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional. 👊🇵🇾 pic.twitter.com/thc59TNBuC — SENAD – Paraguay (@senad_paraguay) September 17, 2025

«En este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera: cómo esta persona se fue descomponiendo», dijo.

Además, agregó la necesidad de saber «cuándo fue que se le retira de ser secretario de seguridad en Tabasco…»

«…, y cómo él, a partir de ahí, huye porque venían investigaciones, desde antes de que nosotros llegáramos».

El estatus de las investigaciones y el respaldo político

Las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tabasco.

La Presidenta enfatizó que «la investigación la hace la fiscalía» y que su gobierno no le dirá a la FGR qué investigar.

Por su parte, el senador Adán Augusto López, quien fuera gobernador de Tabasco durante el mandato de Bermúdez, ha manifestado públicamente su disposición a «declarar todo lo que sea necesario» ante las fiscalías.

Un gesto crucial para que las autoridades puedan seguir el hilo de la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias.

Sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena habrá cero impunidad y la FGR hace la investigación, explica la presidenta Claudia Sheinbaum. "La idea es que venga aquí y aquí declare". pic.twitter.com/nFTMY34SzF — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 17, 2025

Un compromiso con la «cero impunidad»

El mensaje más contundente de Sheinbaum fue la reafirmación del principio de cero impunidad.

Sin titubear, declaró: “no importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad”.

La mandataria subrayó que la fiscalía debe hacer todas las investigaciones necesarias y que se informará «todo lo que se tenga que informar» al pueblo de México, sin esconder «absolutamente nada».

La Presidenta cerró su intervención con una frase que resonó con fuerza:

«…que la gente sepa cómo fue que este personaje se fue descomponiendo… Y ahora que regrese, que declare lo que tenga que declarar”.