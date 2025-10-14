Fuga de 20 pandilleros de Barrio 18, Guatemala refuerza fronteras

Vigilancia en fronteras de Honduras y México con Guatemala tras fuga de reos de alta peligrosidad de la prisión Fraijanes 2

Regeneración, 13 de octubre de 2025. En redes destacan que Guatemala reforzó este lunes la vigilancia en las cárceles y en sus fronteras con México y Honduras tras la fuga de 20 pandilleros.

Cabe destacar que dichos presos considerados «de alta peligrosidad».

E incluso se destaca que los hechos fueron considerados como inaceptables por Estados Unidos, luego que autoridades informaron de la evasión de miembros del Barrio 18 el domingo.

El Ministerio de Gobernación destinó Q3 millones para recompensas a quienes proporcionen información que facilite la recaptura de los pandilleros que evadieron la justicia. pic.twitter.com/NW5f92feGe — Noti7 (@Noti7Guatemala) October 14, 2025

Guatemala

Por otra parte, sobre las operaciones policiales se informó la activación de mecanismo nacionales de Guatemala e internacionales.

«Esta operación no es sólo nacional (…). Hemos activado los mecanismos de cooperación internacional, coordinación directa con Interpol…»

«,, y comunicación con autoridades del Salvador, Honduras y México».

Lo anterior, dijo este lunes el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en rueda de prensa.

El ministro explicó que, como parte de la operación de búsqueda, se redobló la vigilancia en las fronteras terrestres.

Al tiempo que se indica el despliegue de agentes para custodiar los perímetros de las prisiones del país.

Captura

Asimismo se precisa se recapturó a uno de los «cabecillas más importantes» fugados de la cárcel Fraijanes II, situada en un poblado aledaño a la capital, Ciudad de Guatemala.

El director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Godínez, confirmó denuncia ante el Ministerio Público (MP), ya que se detectaron fallas en el sistema de monitoreo de los guardias.

Así como en la supervisión de áreas clave del centro penitenciario.

Fuga masiva en Guatemala: 20 pandilleros del Barrio 18 escapan de prisión y desatan alerta internacional 🚨🇬🇹 pic.twitter.com/BYrXSCTy0U — Debate (@ELDEBATE) October 14, 2025

La fuga habría sido planificada con anticipación y requirió apoyo tanto interno como externo, agregó.

Sin embargo, aclaró que los 20 reos no escaparon al mismo tiempo, sino uno por uno o en parejas.

Uno de los indicios señala que las evasiones ocurrieron durante la aglomeración por visitas o durante requisas, aunque aún está bajo investigación.

El funcionario destacó que la prisión de Fraijanes 2 alberga a 251 internos.

Por ahora, las autoridades descartan la sustitución de reos y se investiga una posible red de corrupción que habría facilitado la fuga.

Perfiles de los prófugos

En 2018, Erick Contreras, conocido como el Abuelo, delató a 23 integrantes del Barrio 18, encabezados por Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, quien permanece en la cárcel Renovación 1.

El MP solicitó penas de 50 años por 133 muertes, y 16 años y ocho meses por cada uno de los 46 atentados cometidos entre 2010 y 2013. Algunos de los imputados y ahora fugados son:

Edwin René Ramírez Iboy, alias Crosty, Edwin Roberto González Ortega, alias el Syco, Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking y Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon.

Es raro que 20 convictos se fuguen al mismo tiempo y se enfatice en "evadir".



Explico por qué: desde hace meses, los condenados intercambian puestos en la cárcel con otros. Escapan y el recuento coincide. Hace dos semanas, los suplantadores empezaron a salir por la puerta… pic.twitter.com/2NUFxV6uRi — Boba Fett (@bobafett1724) October 13, 2025

José Ángel Haroldo Ramos Aguilar, alias Travieso, Carlos Agustín Reyes Popol, alias el Bufón, Jocker o Charly, así como Gerson Alexander Osorio Herrera, alias el Ketchup.

Además de Carlos Augusto Aguilar Escobar, Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking.

Datos

Ortiz Morales es uno de los cabecillas de la Rueda del Barrio 18. Fue detenido en Yucatán, México, el 4 de febrero y extraditado a Guatemala el 7 del mismo mes.

En 2022 fue acusado por el delito de evasión, y en 2024 era buscado por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Las fuerzas de seguridad del país están en la búsqueda de los 19 reos prófugos.



El @mingobguate hace un llamado a la población a sumarse a esos esfuerzos ofreciendo Q150 mil de recompensa por información que permita llegar a estos criminales. pic.twitter.com/fthBFKuRoP — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) October 13, 2025

En 2023, Héctor Alfonso Quinteros Martínez murió en la prisión de Fraijanes 2 usurpando su identidad.

Se desconoce la fecha exacta de su fuga, aunque se presume que ocurrió en 2022.

Finalmente, versiones indican que el director penal aseguró que los fugados podrían haber evadido la justicia desde hace un año.

Y cuestionado por la ausencia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, durante la conferencia de prensa.