Esposa e hijo de Lord Pádel seguirán proceso en libertad

Karla y Germán, familiares de Lord Pádel salieron del reclusorio de Barrientos. Detenidos el 14 de agosto por tentativa de homicidio

Regeneración, 13 de octubre de 2025. En redes destacan que toda la familia de Lord Pádel y guarura se encuentran tras las rejas al enfrentar juicio por tentativa de homicidio.

Como se sabe Lord Pádel, esposa, hijo y guarura es indiciado por tentativa de homicidio al agredir tumultuariamente a un instructor deportivo.

Dueño de Club de Padel Golpea Salvajemente junto con su hijo, su esposa y 4 escoltas a un jugador



El golpeador Germán Mondragón amenazó de muerte a una persona solo porque iba perdiendo en un partido y no le gusto como le paso la pelota.



Por favor compartamos para… pic.twitter.com/zbft2Ys9X3 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 21, 2025

Sin embargo, como se sabe, primero Lord Pádel y guarura obtuvieron un amparo, quedando tristemente tras las rejas su esposa e hijo.

Ahora, un juez de control del Estado de México modificó la medida cautelar de prisión preventiva que enfrentaban Karla ‘N’ y Germán ‘N’.

Seguidamente, liberados del Reclusorio Barrientos donde estaban desde el pasado 14 de agosto.

Cabe destacar que el pasado domingo 12 de octubre el juez sustituyó la prisión preventiva justificada, lo que dio la pauta para que los presuntos agresores continúen su proceso en libertad.

🚨 ¡Última hora! El hijo y la esposa de Lord Pádel, Germán "N" y Karla "N" ya están libres.



🧑‍⚖️ Un Juez de Control del Penal de Barrientos determinó cambiar la medida cautelar, ⚖️ permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad. 😯 Leopoldo Espejel con el reporte completo. 📰… pic.twitter.com/xYCFmqAmvR — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 14, 2025

Mismos como se indica vinculadas a proceso por tentativa de homicidio, tras lesionar al instructor Israel ‘N’ durante un torneo de pádel y amenazar a un testigo.

Como se sabe los hechos quedaron grabados en video, exhibidos desde el 19 de julio en redes sociales y medios de comunicación.

Mismo donde se aprecia a los antes detenidos se abalanzan contra la víctima y lo golpean brutalmente, y en repetidas ocasiones le gritaban que lo van a matar.

Por otra parte, se destacan versiones en redes que indican dichos de fuentes de la Fiscalía del Edomex.

Mismas que afirman que el juez determinó que no se contaban con elementos suficientes para sostener la medida cautelar.

Así es como los Agentes de Interpol México arrestaron a Germán Mondragón alias #LordPadel y a su familia en Cancún cuando estaban regresando de unas vacaciones en Alemania por golpear con sus guardaespaldas a una persona.



Prepotente como siempre… pic.twitter.com/eQZxQD7drs — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 15, 2025

Tras los hechos ocurridos dentro del club Alfa Pádel de Atizapán de Zaragoza, el cuarteto huyó hacia Miami, Estados Unidos, y luego volaron a Cancún, Quintana Roo, para tomar un vuelo hacia Europa.

Sin embargo, detenidos e ingresados al penal de Barrientos por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Sin embargo, tres días después ‘Lord Padel’ y su escolta salieron en libertad tras conseguir un amparo, mientras sus familiares quedaron en prisión.