G7: Lula da Silva Critica Desigualdad Global y Neoliberalismo

Durante Cumbre del G7, el presidente brasileño denunció extrema concentración de la riqueza mundial y fracaso de las políticas neoliberales

Regeneración, 16 de junio de 2026.– El presidente de Brasil participó activamente como invitado especial en la prestigiosa reunión anual de las economías más industrializadas.

Durante su intervención oficial, el mandatario sudamericano lanzó una dura crítica hacia el actual escenario financiero internacional contemporáneo.

El líder político brasileño lamentó profundamente el desmedido crecimiento de la brecha entre los sectores ricos y los desprotegidos.

Esta tendencia sistémica global amenaza directamente la estabilidad social de las naciones democráticas en la actualidad.

“En los últimos años, la desigualdad entre países ricos y pobres ha aumentado”, expuso Luiz Inácio Lula da Silva.

El jefe de Estado argumentó que la acumulación desproporcionada de recursos financieros favorece únicamente a unos cuantos individuos.

Asimismo, el mandatario advirtió que estas marcadas asimetrías económicas debilitan la cohesión de las sociedades modernas.

Por consiguiente, los representantes internacionales urgieron a replantear los mecanismos de distribución del capital en el planeta.

Cuestionamiento directo a los dogmas del modelo neoliberal

En línea con sus declaraciones previas, el gobernante brasileño profundizó en las causas institucionales que generaron esta problemática.

El mandatario señaló que las principales potencias económicas internacionales han impulsado normativas financieras que benefician exclusivamente a las élites.

Los esquemas basados en la desregulación absoluta de los mercados financieros internacionales agravaron severamente las crisis sociales actuales.

De este modo, el libre mercado sin restricciones demostró ser insuficiente para garantizar el bienestar colectivo general.

“Líderes del G7 llevan décadas aprisionados en dogmas que defienden la desregulación de mercados”, remarcó Lula da Silva.

Estas políticas restrictivas de austeridad fiscal terminaron por debilitar las capacidades regulatorias operativas de los estados soberanos.

Como consecuencia directa de este debilitamiento institucional, diversos sistemas democráticos experimentan una preocupante inestabilidad de carácter político.

Por lo tanto, resulta indispensable abandonar estas viejas fórmulas económicas para promover un desarrollo verdaderamente

Me reuni, na tarde desta segunda-feira (15), com o presidente Emmanuel Macron.



Agradeci o convite para participar da Cúpula do G7 e recordei que foi aqui em Évian, em 2003, que participei pela primeira vez de uma cúpula do grupo. Destaquei ainda que este ano marca os 20 anos da… pic.twitter.com/4y8LfJAzkN — Lula (@LulaOficial) June 15, 2026

Incumplimiento de metas sociales y recortes presupuestales globales

A raíz de esta compleja coyuntura económica, las metas de desarrollo social sufren retrasos sumamente alarmantes a nivel mundial.

El presidente de Brasil externó su preocupación debido al rumbo equivocado que han tomado las políticas públicas multilaterales.

Las naciones avanzan de forma lamentable en dirección opuesta a los compromisos establecidos dentro de la Agenda 2030.

De igual manera, el financiamiento para erradicar la pobreza extrema registra una insuficiencia presupuestal verdaderamente crítica.

“Faltan cuatro trillones de dólares para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, lamentó el dignatario brasileño.

Diversos organismos internacionales de ayuda humanitaria sufrieron recortes drásticos que limitan de forma severa sus operaciones globales.

Programas esenciales dedicados a la infancia y a la salud mundial padecen desabasto de recursos financieros indispensables.

Ante este panorama desalentador, las economías más desarrolladas del mundo deben asumir su responsabilidad histórica de manera inmediata.