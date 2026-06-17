Eduardo Bolsonaro es condenado por buscar injerencia de EE.UU.

Eduardo Bolsonaro es acusado por la fiscalía de manipular una campaña ilegal para ganar la simpatía de Donald Trump

Regeneración, 17 de junio 2026 – Un grupo del Tribunal Supremo de Brasil decidió condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar que Estados Unidos interviniera en el proceso judicial de su padre, el exmandatario de derecha Jair Bolsonaro.

Condena

El martes, tres de los cuatro jueces del tribunal apoyaron la condena, quedando a la espera el voto de un cuarto juez.

Establecieron que las acciones del hijo del expresidente eran una presión contra el sistema judicial de Brasil y lo sentenciaron a cuatro años y dos meses de prisión.

“No se trató simplemente de una expresión de opinión o una postura política, sino de una conducta que amenazaba claramente…

…a las autoridades brasileñas y a los propios ciudadanos brasileños”, afirmó el juez Cristiano Zanin.

Acciones

Además, describió las acciones de Eduardo Bolsonaro como “ilegítimas y criminales”.

Dicha condena se convierte en el más reciente revés legal para la familia Bolsonaro, que continua siendo una influencia importante en la política de derecha de Brasil.

Jair Bolsonaro cumple una pena de 27 años de prisión por tratar de permanecer en el poder por la fuerza después de su derrota en las elecciones de 2022 en el país.

Los fiscales caracterizaron sus acciones como un intento de golpe de estado. Bolsonaro y su familia han calificado el proceso judicial como una cacería política.

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, el tercer hijo del exmandatario y diputado en Brasil, ha estado activamente defendiendo a su padre.

En marzo de 2025, prometió mudarse de manera permanente a Estados Unidos para «dedicar el cien por ciento» de su esfuerzo a «una única causa»: liberar a su padre.

Los fiscales lo acusaron de manipular una campaña ilegal para ganarse la simpatía del presidente estadounidense Donald Trump.

También se le acusó de emplear influencia extranjera para presionar a los funcionarios brasileños a fin de que desestimaran el caso contra Jair Bolsonaro.

Trump

Trump, aliado de Bolsonaro, también trató de seguir en el cargo a pesar de haber perdido en las elecciones de 2020.

Ha denunciado a funcionarios brasileños de perseguir a figuras de la derecha, como Bolsonaro.

En julio de 2025, Trump envió una carta anunciando impuestos del 50 por ciento sobre ciertos productos brasileños, mencionando el juicio de Jair Bolsonaro como razón.

“Este juicio no debería estar teniendo lugar”, escribió Trump en aquel momento. “Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE”.

Trump también firmó una orden ejecutiva que sancionó a uno de los jueces del Tribunal Supremo brasileño involucrados en el caso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

Lula

Argumentando que trabajó para «perseguir a los opositores políticos» y «reprimir la disidencia».

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha denunciado estas acciones como un intento de interferir en los asuntos internos de Brasil.

Lula estuvo en la Casa Blanca en mayo y destacó lo que llamó un encuentro provechoso con el presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, todavía no se sabe qué función podría querer asumir Trump en las próximas elecciones presidenciales de Brasil.