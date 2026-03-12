Ghana pide reconocer a la esclavitud como el crimen más grave

Ghana presentará una propuesta ante la ONU sobre reparaciones por la esclavitud, busca apoyo de naciones africanas y caribeñas

Regeneración, 12 de marzo 2026– Ghana planea presentar una propuesta ante las Naciones Unidas para que se reconozca la esclavitud transatlántica como el «crimen más grave en la historia de la humanidad» y demandar reparaciones, con la esperanza de obtener un amplio respaldo a pesar de la oposición en Europa.

Reparaciones

Este país de África Occidental ha sido un firme defensor de las reparaciones históricas en el continente.

Ahora, llevará a cabo la propuesta en la Asamblea General de la ONU, probablemente este mes, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado a Reuters.

Este plan representa un nuevo avance en los intentos de África por buscar justicia por las injusticias históricas que perpetraron las antiguas potencias coloniales.

La nación confía en que «muchos Estados miembros respalden esta iniciativa».

Crimen más grave

«La propuesta busca reconocer la trata de esclavos transatlántica como el crimen más grave en

la historia de la humanidad.

Tomando en cuenta su magnitud, duración, legalización y las consecuencias que perduran», dijo.

Aunque las demandas de reparaciones han ganado fuerza en los últimos años, también se ha intensificado la oposición.

Varios líderes europeos han rechazado incluso la idea de discutir el asunto.

Sanar heridas con la verdad

Algunos críticos sostienen que los Estados e instituciones actuales no deberían ser considerados responsables de errores del pasado.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de enfrentar oposición, el ministerio comentó: «Una reacción en contra de la verdad es algo que deseamos que no suceda.

Ghana no pretende reabrir heridas antiguas, sino sanar esas heridas a través de la verdad».

Las naciones africanas y caribeñas han estado intentando establecer un tribunal especial de reparaciones de la ONU.

Visión unificada

Los abogados indican que tribunales anteriores se han creado mediante resolución o por el Consejo de Seguridad.

El año pasado, la Unión Africana (UA) se propuso crear una «visión unificada» entre sus 55 Estados miembros.

Esto incluyó discusiones sobre cómo podrían ser las reparaciones, desde compensaciones económicas y disculpas oficiales hasta reformas políticas.

Los líderes de la UA apoyaron la propuesta en una cumbre el mes pasado.

Apoyo caribeño

También se anticipa que los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, que han desarrollado su propio plan de reparaciones, la apoyen.

«Nos mantenemos optimistas en que otros también podrán hacerlo», aseguró el ministerio.