Vallas, drones, cámaras térmicas de Chile en frontera con Bolivia

3 de 6 primeros decretos del presidente Kast de Chile endurecen medidas para expulsar 300 mil migrantes. «Gobierno de emergencia», dice

Regeneración, 12 de marzo de 2026. En portales se subraya tres primeros decretos presidenciales firmados por José Antonio Kast tras su toma de posesión el 11 de marzo de 2026.

Y es que reportes de AFP, Bloomberg o France 24 subrayan que Kast ordenó la construcción de «barreras físicas» en la frontera con Bolivia durante su discurso inaugural, y luego firmó los decretos.

Medios Regionales: Infobae y el diario boliviano El Deber reportaron la medida como un endurecimiento inmediato de la política migratoria frente a Bolivia.

En su último día en La Moneda, el expresidente Gabriel Boric aprovechó de subir al techo del palacio presidencial junto al hijo de su pareja, Paula Carrasco. Horas más tarde, entregó la banda presidencial a José Antonio Kast en Valparaíso y se devolvió manejando a Santiago.

Así, firmó seis decretos urgentes en sus primeras horas de gestión; tres de ellos están dedicados exclusivamente al resguardo territorial y al combate de la migración irregular en la frontera norte.

Datos

Y es que se trata de un plan Escudo Fronterizo en la que se instruye al jefe del Ejército, Pedro Varela, levantar vallas de hasta cinco metros de altura.

Además de desplegar drones, cámaras térmicas y sistemas biométricos en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

CIVILES realizan detenciones en Temuco durante manifestaciones contra José Kast

E incluso se delimitó geográficamente el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para declararlo formalmente como Zona Militar de control.

Aunque el enfoque principal es detener el ingreso ilegal en puntos como Colchane, la medida representa un cierre simbólico y operativo de la política de fronteras abiertas que se había intentado negociar previamente.



El gobierno ha calificado estas acciones como parte de un «gobierno de emergencia» para cumplir su promesa de expulsar a más de 300,000 inmigrantes indocumentados.

Contexto

Al tiempo que Según datos oficiales, cerca de 180 mil 266 bolivianos viven en Chile, siendo el 10% de los extranjeros en Chile, aunque no significa que todos sean inmigrantes sin papeles.

Por el contrario, lo que se sabe es que en total en cifras de Chile, son 337 mil extranjeros en situación irregular .

«Para enfrentar las emergencias en seguridad, salud, educación, empleo, Chile necesita un gobierno de emergencia, y eso es lo que vamos a tener… no es una consigna».

Así dijo desde el balcón del palacio presidencial en Santiago, ayer durante su toma de posesión.

Además, los portales indican que se trata de un católico ultraconservador ordenó «auditorías exhaustivas» para evaluar el estado de la nación luego del mandato de su predecesor izquierdista Gabriel Boric.

Conservador

En tanto que France 24 apunta que es el líder más duro de Chile desde la brutal dictadura de 1973-1990 del general Augusto Pinochet , a quien Kast admira profundamente.

A su toma de posesión asistieron varios líderes de toda la región, entre ellos el argentino Javier Milei o, el ecuatoriano Daniel Noboa.

Asimismo, otros como la líder opositora venezolana exiliada María Corina Machado .

Al tiempo que portales destacan que Kast se reunió con una delegación estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Ha sido un orgullo y honor poder servir para ustedes. Hoy, en mi último día como Jefe de Estado, pienso en cada rincón de nuestro país que recorrí y en cada chileno y chilena que nos ha acompañado estos cuatro años. Sepan que seguiré trabajando para construir un Chile más justo,…

Esto, para discutir la cooperación en minerales críticos y asuntos de seguridad.

Sin embargo se apunta que Kast enfrenta desafíos que incluyen un Congreso dividido y un déficit fiscal mayor al esperado.

E incluye precios crecientes del petróleo y el gas causados ​​por la expansión de la guerra en el Medio Oriente.